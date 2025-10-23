Israelul nu se lasă și vrea să îl întoarcă pe Lisav Eissat: "Trebuie să joace pentru noi!"

Israelul nu se lasă și vrea să &icirc;l &icirc;ntoarcă pe Lisav Eissat: Trebuie să joace pentru noi! Nationala
Lissav Eissat (20 de ani) a debutat pentru naționala României în amicalul cu Moldova (2-1), după ce anterior evoluase pentru reprezentativele de tineret ale Israelului.

Născut în Haifa, din tată israelian și mamă româncă, Lisav Eissat a decis recent să reprezinte naționala României, nemulțumit că întârzie promovarea sa la reprezentativa de seniori a Israelului, după cum a declarat tatăl său.

Israelul vrea să îl întoarcă din drum pe Lisav Eissat, după ce fundașul a debutat pentru România

Federația Israeliană de Fotbal nu a primit bine decizia lui Eissat de a schimba naționala, iar acum ar vrea să îl convingă pe stoperul lui Maccabi Haifa să revină asupra deciziei, scrie Sport5.

"Deși anturajul lui Lisav Eissat susține că jucătorul va continua să joace pentru naționala României, iar acest subiect ar fi unul închis, Federația Israeliană de Fotbal este convinsă că încă mai poate face multe lucruri pe această temă", continuă israelienii.

O sursă din cadrul Federației Israeliene a declarat: "Chiar dacă șansa este una mică, trebuie să încercăm ca Lisav să joace pentru Israel. El este israelian, joacă la Maccabi Haifa și, chiar dacă a existat o problemă, trebuie să încercăm să o rezolvăm".

Mai poate schimba Lisav Eissat echipa națională? Israelienii sunt sceptici

Cel mai probabil, situația lui Eissat se va clarifica definitiv în noiembrie, atunci când România va înfrunta Bosnia și San Marino în preliminariile CM 2026, iar Israel va disputa un amical cu Lituania și partida oficială cu Moldova.

Inclusiv presa din Israel este sceptică cu privire la șansele ca Eissat să revină asupra deciziei: "Având în vedere că a jucat 90 de minute doar într-un meci amical, Israelul are posibilitatea de a-l întoarce din drum pe Lisav, conform regulamentului FIFA în vigoare. Cu toate acestea, surse apropiate de jucător susțin că o clauză suplimentară din regulamentul FIFA stipulează că un jucător nu poate reveni la o națională la care a evoluat anterior, chiar dacă vine după un singur meci amical".

VIDEO Andrei Cristea, după România - Moldova 2-1: "Eissat parcă are ceva din Chivu în tinerețe"

Aviv Eissat: "Lisav a vrut să joace pentru Israel, dar nu a fost chemat, așa că a ales România"

La câteva zile după debutul lui Lisav pentru România, Aviv Eissat l-a apărat pe fiul său, criticat în Israel pentru că a ales să reprezinte o altă țară decât cea în care a crescut și a învățat fotbal.

Tatăl stoperului de la Maccabi Haifa a spus că decizia i-a aparținut în exclusivitate lui Lisav, care a fost dezamăgit că nu a primit niciun semnal din partea Federației Israeliene privind o convocare la seniori.

"Suntem foarte entuziasmați. Suntem alături de Lisav de la vârsta de 6 ani în parcursul său fotbalistic. A progresat extraordinar, iar acum a ajuns să joace pentru România și suntem foarte mulțumiți cu decizia luată. Și-a dorit să joace pentru Israel, dar nu a fost chemat, așa că a hotărât să evolueze pentru România, având în vedere că este jumătate român și jumătate israelian. A fost exclusiv decizia sa, iar noi l-am susținut.

Dacă o echipă precum România, o echipă de seniori, vede în Lisav un jucător capabil și îl convoacă, atunci naționala Israelului ce face? Eu nu am fost sportiv, am o altă perspectivă, dar așa privesc lucrurile. Românii au investit timp și au venit să se întâlnească cu băiatul pentru a-i arăta viziunea lor. Chiar au luptat pentru a-l aduce la naționala României. Știu că și Israelul are scouteri și profesioniști angajați, dar cum să nu fie băiatul pregătit pentru Israel, iar pentru România să fie? Pentru mine nu are sens, dar nici nu mai contează pentru că decizia a fost deja luată.

Suntem israelieni din toate punctele de vedere, iar naționala Israelului este importantă pentru mine și fiul meu. Sunt sigur că Lisav ar fi vrut să joace pentru Israel, dar aici mai e vorba și de progresul său în carieră. Când am văzut că românii forțează foarte mult aducerea lui la națională și i-au prezentat un plan pe termen lung, atunci decizia a fost să aleagă România, fără să existe intenția de a leza în vreun fel Israelul. Aparent, nu a fost momentul potrivit pentru naționala Israelului, iar România s-a mișcat mai rapid", a spus recent Aviv Eissat, potrivit Sport5.

