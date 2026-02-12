Fundașul central a semnat prelungirea contractului cu Maccabi Haifa până în vara anului 2029, deși în această iarnă a fost dorit insistent de Dinamo și de mai multe cluburi din Polonia.

„Nu există om mai fericit decât mine să semnez cu echipa care este casa mea și pe care o susțin încă de mic. Când am ajuns aici, la 5 ani, visam să ajung la echipa mare și mi-am îndeplinit visul. Acum vreau să ajut echipa să își atingă obiectivele și să îi bucur pe fanii noștri”, a declarat Eissat.

Cifrele lui Lisav Eissat

Născut la Haifa, apărătorul a crescut în academia clubului și a evoluat doar pentru echipe din orașul natal.

A reprezentat Israelul la nivel juvenil, dar la seniori a ales România, fiind eligibil prin bunica sa maternă, originară din Dorohoi. A debutat la naționala mare în octombrie 2025 și are deja două selecții.

În acest sezon, Eissat a bifat 21 de meciuri pentru Maccabi Haifa, cu două pase decisive. În total, are 51 de partide la nivel de seniori. Cota sa de piață este de 375.000 de euro, potrivit Transfermarkt.