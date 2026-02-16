Eissat a avut o prestație excelentă și a primit nota 8,3 pe SofaScore, cea mai mare din defensiva echipei și a doua din tot lotul, după Benson, desemnat omul meciului.

Gazdele au controlat total jocul și au intrat la pauză cu 3-0, după reușitele lui Cedric Don și Michael Ohana. Scorul final a fost stabilit în minutul 50, prin Guy Melamed.

Lisav Eissat a deschis scorul încă din minutul 5, când a finalizat cu capul o centrare trimisă de Manuel Benson.

Maccabi Haifa a câștigat fără emoții, scor 4-0, meciul disputat pe teren propriu cu Bnei Sakhnin, pe 15 februarie 2026, în etapa #23 din Ligat ha'Al.

Născut la Haifa, fotbalistul a crescut în academia clubului și a ales să reprezinte România la nivel de seniori, deși a evoluat pentru Israel la juniori. A debutat la naționala României în octombrie 2025 și are deja două selecții.

În acest sezon, Eissat a jucat 22 de meciuri, a marcat un gol și a oferit două pase decisive. În total, are 52 de partide la seniori, iar cota sa de piață este de 375.000 de euro.

După această victorie, Maccabi Haifa ocupă locul 5, cu 39 de puncte, iar următorul meci va avea loc pe 21 februarie, pe teren propriu, contra lui Hapoel Petah Tikva.