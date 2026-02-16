Maccabi Haifa a câștigat fără emoții, scor 4-0, meciul disputat pe teren propriu cu Bnei Sakhnin, pe 15 februarie 2026, în etapa #23 din Ligat ha'Al.
Lisav Eissat a deschis scorul încă din minutul 5, când a finalizat cu capul o centrare trimisă de Manuel Benson.
Gazdele au controlat total jocul și au intrat la pauză cu 3-0, după reușitele lui Cedric Don și Michael Ohana. Scorul final a fost stabilit în minutul 50, prin Guy Melamed.
Lisav Eissat, a doua cea mai bună notă din meci
Eissat a avut o prestație excelentă și a primit nota 8,3 pe SofaScore, cea mai mare din defensiva echipei și a doua din tot lotul, după Benson, desemnat omul meciului.