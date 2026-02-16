VIDEO GOOOL Lisav Eissat! Fundașul român a strălucit în Israel

GOOOL Lisav Eissat! Fundașul român a strălucit în Israel
Internaționalul român a fost printre cei mai buni jucători în succesul clar al lui Maccabi Haifa.

Lisav EissatMaccabi Haifa
Maccabi Haifa a câștigat fără emoții, scor 4-0, meciul disputat pe teren propriu cu Bnei Sakhnin, pe 15 februarie 2026, în etapa #23 din Ligat ha'Al. 

Lisav Eissat a deschis scorul încă din minutul 5, când a finalizat cu capul o centrare trimisă de Manuel Benson. 

Gazdele au controlat total jocul și au intrat la pauză cu 3-0, după reușitele lui Cedric Don și Michael Ohana. Scorul final a fost stabilit în minutul 50, prin Guy Melamed.

Lisav Eissat, a doua cea mai bună notă din meci

Eissat a avut o prestație excelentă și a primit nota 8,3 pe SofaScore, cea mai mare din defensiva echipei și a doua din tot lotul, după Benson, desemnat omul meciului.

Născut la Haifa, fotbalistul a crescut în academia clubului și a ales să reprezinte România la nivel de seniori, deși a evoluat pentru Israel la juniori. A debutat la naționala României în octombrie 2025 și are deja două selecții.

În acest sezon, Eissat a jucat 22 de meciuri, a marcat un gol și a oferit două pase decisive. În total, are 52 de partide la seniori, iar cota sa de piață este de 375.000 de euro.

După această victorie, Maccabi Haifa ocupă locul 5, cu 39 de puncte, iar următorul meci va avea loc pe 21 februarie, pe teren propriu, contra lui Hapoel Petah Tikva.

