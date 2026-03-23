Titular la Maccabi Haifa, Lisav Eissat a fost ținta lui Dinamo în ultima perioadă, însă "câinii" s-au lovit de "prețul prohibitiv" cerut de clubul din Israel, după cum a anunțat Andrei Nicolescu.

Lisav Eissat: "Obiectivul meu e să joc în primele 5 campionate din Europa"

În plus, nici Eissat nu și-a dorit să facă pasul la Dinamo, stoperul născut în Haifa având țeluri mult mai înalte.

"Obiectivul meu este puțin diferit decât acela de a juca în campionatul României. Joc la un club mare din Israel, unde obiectivul este să ne calificăm în cupele europene. Ținta mea e să ajung în primele 5 campionate din Europa și sunt convins că voi reuși", a spus Eissat, într-un interviu pentru PRO TV.

Convocat la naționala U21 a României pentru partidele cu Kosovo și San Marino din preliminariile EURO 2027, după ce anterior a evoluat în două partide sub comanda lui Mircea Lucescu, Eissat și-a prelungit recent contractul cu Maccabi Haifa până în 2029.

Lisav Eissat: "Stoinov mi-a spus cât de fericit e la Dinamo"

Deși a refuzat o mutare la Dinamo, Eissat are un bun prieten în tabăra "câinilor" - fundașul central israelian Nikita Stoinov (20 de ani).

"Am băut o cafea alătura de Nikita Stoinov acum două zile. Mi-a spus cât de fericit e la Dinamo. Și ei își doresc să se califice în cupele europene. Nikita este un prieten foarte bun și îi doresc multă baftă. Sper că va face treabă bună acolo", a mai spus Eissat.