Maccabi Haifa a câștigat clar duminică seara derby-ul cu Maccabi Tel Aviv, campioana en-titre din Israel, scor 4-1, marcatori fiind Michael Ohana (45+6), Guy Melamed (79), Kenji Gorre (81) și Niv Gabay (88), respectiv Sagiv Jehezkel (52).

La Maccabi Haifa, internaționalul român Lisav Eissat (21 de ani împliniți zilele trecute) a fost integralist în centrul defensivei și a pasat decisiv la ultimul gol, cel marcat de Niv Gabay, un atacant de 18 ani aflat la debut.

”Pasă minunată a lui Lisav Eissat, iar puștiul Niv Gabay a înscris la debut”, a scris publicația israeliană One în comentariul live al partidei.

