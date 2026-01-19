FOTO ȘI VIDEO Lisav Eissat, blocat de Maccabi Haifa! Ce s-a întâmplat în meciul cu campioana Maccabi Tel Aviv

Tricolorul născut în Israel a fost dorit de Dinamo în această iarnă.

Maccabi Haifa a câștigat clar duminică seara derby-ul cu Maccabi Tel Aviv, campioana en-titre din Israel, scor 4-1, marcatori fiind Michael Ohana (45+6), Guy Melamed (79), Kenji Gorre (81) și Niv Gabay (88), respectiv Sagiv Jehezkel (52).

La Maccabi Haifa, internaționalul român Lisav Eissat (21 de ani împliniți zilele trecute) a fost integralist în centrul defensivei și a pasat decisiv la ultimul gol, cel marcat de Niv Gabay, un atacant de 18 ani aflat la debut.

”Pasă minunată a lui Lisav Eissat, iar puștiul Niv Gabay a înscris la debut”, a scris publicația israeliană One în comentariul live al partidei.

”Clubul continuă să aibă încredere în tânărul cuplu de fundași centrali format din Lisav Eissat, care a făcut cel mai bun meci al său, și Elad Amir, care însă s-a accidentat la genunchi și ar putea lipsi o lungă perioadă de timp”, a subliniat One.

Publicația din Israel a mai scris că în acest moment Lisav Eissat este prima opțiune pentru postul de fundaș central la echipă, semn că Maccabi Haifa nu are de gând să se despartă atât de ușor de tricolor, care în această iarnă a fost dorit inclusiv de Dinamo.

Bucurie imensă la Maccabi Haifa după 4-1 cu Maccabi Tel Aviv

Clasamentul din Ligat HaAl

Foto: Maccabi Haifa FC מועדון כדורגל מכבי חיפה, One - עמרי שטיין

