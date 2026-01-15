Veste excelentă pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu transferul lui Lisav Eissat

Veste excelentă pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu transferul lui Lisav Eissat
Alexandru Hațieganu
Lisav Eissat era ca transferat în Polonia, dar a intervenit un factor neașteptat.

Jucătorul român de 21 de ani a fost pe radarul lui Dinamo în această iarnă, dar „câinii” și-au pierdut speranța după ce pe fir a intrat Rakow.

Formația din Polonia se afla în negocieri avansate cu Maccabi Haifa, dar și cu reprezentații jucătorului pentru un transfer în următoarea perioadă.

Transferul lui Lisav Eissat în Polonia ar fi picat

Cu toate că cele două cluburi se aflau în negocieri avansate, presa din Polonia a anunțat faptul că Rakow a încheiat discuțiile cu echipa israeliană.

Motivul din spatele acestei schimbări totale este legat de suporterii polonezi. Aceștia au fost deranjați de bannerul fanilor lui Maccabi Haifa chiar de la meciul cu Rakow.

La partida din preliminariile Conference League suporterii israelieni au afișat mesajul „Criminali încă din 1939”, făcând referire la fanii lui Rakow, către care au făcut și semene obscene.

„Chit că Eissat e un jucător interesant, cei din conducerea lui Rakow nu vor să facă afaceri cu un club care a lăsat în urmă amintiri atât de amare.

Din partea celor de la Rakow am auzit că nu există o asemenea posibilitate, special din cauza a ceea ce ați scris”, au scris cei de la Weszlo.

Astfel, Dinamo ar putea profita de această situație și să încerce din nou să negocieze transferul lui Lisav Eissat.

Fundașul central de 21 de ani a adunat 17 meciuri în tricoul lui Maccabi Haifa și este produsul echipei din Israel.

Lisav Naif Eissat este cotat la 375.000, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

