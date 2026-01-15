Veste excelentă pentru Dinamo! Ce se întâmplă cu transferul lui Lisav Eissat

Jucătorul român de 21 de ani a fost pe radarul lui Dinamo în această iarnă, dar „câinii” și-au pierdut speranța după ce pe fir a intrat Rakow.

Formația din Polonia se afla în negocieri avansate cu Maccabi Haifa, dar și cu reprezentații jucătorului pentru un transfer în următoarea perioadă.



Transferul lui Lisav Eissat în Polonia ar fi picat



Cu toate că cele două cluburi se aflau în negocieri avansate, presa din Polonia a anunțat faptul că Rakow a încheiat discuțiile cu echipa israeliană.

Motivul din spatele acestei schimbări totale este legat de suporterii polonezi. Aceștia au fost deranjați de bannerul fanilor lui Maccabi Haifa chiar de la meciul cu Rakow.

La partida din preliminariile Conference League suporterii israelieni au afișat mesajul „Criminali încă din 1939”, făcând referire la fanii lui Rakow, către care au făcut și semene obscene.