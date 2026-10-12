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”Șvabul” Dennis Seimen este de fapt sas după tată - Seimen senior este etnic german născut lângă Sighișoara, iar mama este româncă din Vâlcea.

A apărat foarte bine, dovadă și notele primite - 7.3 de la Sofascore și 7.1 de la Flashscore.

Revenit după o accidentare, Seimen a debutat chiar împotriva fostei sale echipe, unde a fost împrumutat de ”șvabi” în sezonul trecut și alături de care a promovat în Bundesliga.

Portarul cu dublă cetățenie , cotat la 10 milioane de euro pe Transfermarkt, a fost integralist în Paderborn - Stuttgart 0-2.

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”Să debutez în Bundesliga pentru clubul la care am urcat treaptă cu treaptă, an de an, la echipele de tineret, și apoi să fac asta împotriva clubului la care am fost împrumutat sezonul trecut... Acestea sunt genul de povești pe care numai fotbalul le poate scrie!

Trebuie să recunosc, s-au vărsat și câteva lacrimi după fluierul final”, a declarat Seimen pentru Sky.

Iar mesajul postat după debut de internaționalul de tineret german începe simplu și frumos: ”Un copil cu un vis”.

”De la categoria U12 până la debutul meu în Bundesliga. După atâția ani petrecuți la acest club, un vis pentru care am muncit atât de mult s-a împlinit în sfârșit. Este cu atât mai special cu cât am avut ocazia să-mi sărbătoresc debutul tocmai împotriva echipei cu care am reușit promovarea în sezonul trecut.

Sunt incredibil de recunoscător pentru încrederea și sprijinul colegilor mei, antrenorilor, suporterilor VfB și tuturor celor care au crezut mereu în mine. ⚪️🔴

Un mulțumesc special și suporterilor din Paderborn, care au făcut acest moment și mai de neuitat pentru mine… 🙏🏻”, a scris Dennis Seimen.