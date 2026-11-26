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U Cluj a bătut palma și cu Andrei Burcă Nicolae Stanciu nu va fi singurul nume mare care va juca la U Cluj din startul lui 2027. Andrei Burcă (33 de ani) a bătut și el palma cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi și va sosi gratis din ianuarie, anunță Cluj24. Burcă, fotbalist cu 47 de meciuri la naționala României, care a petrecut patru sezoane la rivala CFR Cluj, își încheie contractul cu Yunnan Yukun la finalul acestui an. Ultimul său meci în China va fi pe 6 decembrie, finala Cupei contra celor de la Shanghai Port, iar ulterior este așteptat la gruparea de pe Cluj Arena.

Biliboc, Sorescu și Moldovan, alte ținte ale Universității Cluj O altă țintă a Universității Cluj ar fi Lorenzo Biliboc (20 de ani), mai scrie sursa citată. Tânărul jucător de la CFR Cluj ar fi și el încântat să facă pasul la rivala din oraș, iar formația din Gruia ar putea fi obligată să vândă din cauza problemelor financiare. Rămâne de văzut dacă CFR Cluj va accepta să vândă chiar rivalei unul dintre cei mai promițători jucători din cadrul clubului. Biliboc a impresionat în sezonul trecut, când a reușit 8 goluri și 4 pase decisive, însă în actuala stagiune a regresat considerabil.

Sursa citată scrie că alți doi jucători români sunt monitorizați de U Cluj: fundașul lateral Deian Sorescu (29 de ani, Gaziantep) și portarul Horațiu Moldovan (28 de ani, Eyupspor). Ambii sunt însă sub contract în prezent. Sorescu, om de bază pentru clubul turc, își încheie contractul cu Gaziantep în vară, în timp ce Moldovan este împrumutat de Atletico Madrid la Eyupspor până la finalul sezonului.

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