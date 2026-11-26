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Gigi Becali a demarat negocierile pentru transferul lui Ammar Ramadan, însă s-a lovit de pretențiile ridicate ale jucătorului și ale impresarului, iar discuțiile au stagnat.

Jurnalistul susține că există un interes puternic pentru jucătorul pentru care Gigi Becali a negociat recent din partea unor cluburi din Golf, dar și din Europa. Se pare că, deși cluburile din Asia încearcă să îl ademenească pe Ramadan cu salarii uriașe, sirianul este mai degrabă tentat să rămână în Europa, iar clubul care ar fi în pole-position pentru transferul său ar fi FC Copenhaga.

Hamadko a vorbit și despre interesul lui FCSB și a clasificat atitudinea agentului lui Ammar Ramadan drept inacceptabilă, având în vedere comisionul uriaș, 450.000 de euro, pe care l-a cerut pentru realizarea mutării.

”Ammar Ramadan este, în momentul de față, cel mai bun jucător sirian, iar foarte multe cluburi, extrem de multe, vor să-l transfere pe Ammar Ramadan. Există, de asemenea, un club din Golf, din campionatul Saudi Pro League, interesat de transferul lui Ammar Ramadan.

Primul club este Amed Sportif, din Turcia. Amed Sportif și-a stabilit un obiectiv clar: îl vrea pe Ammar Ramadan. Deocamdată, nu a început negocierile cu Ammar, însă există zvonuri puternice potrivit cărora Amed Sportif are nevoie de serviciile lui Ammar Ramadan.

Al doilea club este FCSB și a intrat în negocieri cu Ammar Ramadan de mai multe săptămâni, însă agentul lui Ammar Ramadan solicită 350.000 de euro doar pentru el. Ammar Ramadan își dorește un salariu mai mare decât cel pe care îl primește în prezent. În momentul de față, Ammar Ramadan are un salariu anual de 450.000 de euro. Problema o reprezintă comisionul agentului lui Ammar Ramadan, care a depășit limita acceptabilă.

Ammar Ramadan are contract până în 2028 cu Dunajska Streda, iar dacă vrea să rezilieze contractul, trebuie să plătească un milion de dolari. Clubul cel mai insistent, cel care îl dorește pe Ammar Ramadan indiferent de câți bani ar trebui să cheltuiască, este FC Copenhaga. Ammar Ramadan este cel mai aproape de clubul Copenhaga...

Clubul Al-Taawoun din Arabia Saudită a luat legătura cu Ammar Ramadan în perioada transferurilor din vară și îi oferă lui Ammar Ramadan un salariu important. De asemenea, există și cluburi din Emiratele Arabe Unite care încearcă în prezent să-l transfere pe Ammar Ramadan, iar printre cele mai importante se numără Al Dhafra”, a mai spus jurnalistul arab Hamadko.

Ammar Ramadan revine la naționala Siriei

Ammar Ramadan are 20 de meciuri la naționala Siriei, însă, în momentul de față, se află în conflict cu oficialii federației și nu a mai fost convocat la ultimele acțiuni. Motivul? Ramadan a refuzat convocarea la un meci amical cu Bahrain și a făcut anumite declarații fără aprobarea federalilor.

Totuși, Hamadko a dezvăluit că a discutat cu fotbalistul și acesta a transmis că va reveni la echipa națională în următoarele zile.

”Problema lui Ammar Ramadan cu naționala Siriei nu este legată de echipa națională în sine, ci de membrii federației. Toată lumea cunoaște această situație, însă prestațiile foarte bune ale lui Ammar Ramadan la clubul său și presiunea puternică exercitată de suporteri, care cer revenirea lui Ammar Ramadan, au dus la apariția unor noi informații privind situația sa, prin intermediul unor persoane apropiate. Ammar va reveni la naționala Siriei în această lună”, a mai spus jurnalistul.