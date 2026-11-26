Cu un parcurs perfect până acum în Europa League, Benfica s-a deplasat în Cehia pentru o victorie care să o aducă mai aproape de calificarea directă în optimi. Portughezii au pierdut, însă, fără drept de apel.

Benfica Lisabona, umilită în Europa League!

La pauză, scorul era deja 3-0 pentru gazde. Hrosovsky, Adu și Kabongo au punctat pentru cei de la Plzen. Benfica a încercat să reducă din diferență în partea secundă, dar tot gazdele au reușit să puncteze prin același Kabongo, care a stabilit scorul final: 4-0 pentru Plzen.