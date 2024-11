Portarul Dennis Seimen, internațional german de juniori și de tineret care deține și cetățenia română, s-a aflat pe banca de rezerve a lui VfB Stuttgart la toate cele cinci meciuri jucate de ”șvabi” în actuala ediție din UEFA Champions League.

Seimen, care va împlini 19 ani chiar pe 1 decembrie, este născut în Heilbronn din părinți români stabiliți în Germania și joacă titular la echipa secundă a lui Stuttgart din 3. Liga.

El încă nu a debutat oficial la echipa de seniori a vicecampioanei Germaniei.

În acest an a jucat de două ori împotriva României



Om de bază la naționalele de juniori și de tineret ale nemților, tânărul fotbalist a jucat deja în acest an de două ori împotriva naționalei României, la categoriile Under 19 și Under 20.

În martie, a fost integralist în preliminariile EURO U19 în acel 3-2 de poveste pentru România cu golul victoriei ”tricolorilor” marcat de Adrian Mazilu în minutul 90+4, apoi în septembrie a intrat la pauză într-un 3-2 de data aceasta pentru Germania, în Elite League U20.

”Top talent”, astfel l-a numit publicația germană Fussball Transfers pe Dennis Seimen într-un material din acest an.

”Cu Seimen, un talent remarcabil, Stuttgart și-a asigurat viitorul”, au scris nemții, oferind și declarația antrenorului principal de la VfB, Sebastian Hoeness, nepotul celebrului Uli Hoeness: ”Dennis este un talent deosebit. Se pregătește foarte, foarte bine și cu siguranță va avea șansa sa la un moment dat”.

Titularul postului de portar la VfB Stuttgart este Alexander Nubel (28 de ani), fotbalist împrumutat de la Bayern Munchen care în octombrie a debutat la naționala Germaniei în meciurile din UEFA Nations League.

Rezultatele lui VfB Stuttgart în grupa unică din Champions League



1-3 (d) cu Real Madrid

1-1 (a) cu Sparta Praga

1-0 (d) cu Juventus Torino

0-2 (a) cu Atalanta

1-5 (d) cu Steaua Roșie Belgrad