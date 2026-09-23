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CITEȘTE AICI TOATE INTERVIURILE ȘI MATERIALELE EXCLUSIVE SPORT.RO CU TINERELE TALENTE ROMÂNEȘTI DIN DIASPORA Internațional de juniori austriac la categoriile Under 18 și Under 19, mijlocașul central Benjamin Gliția (18 ani împliniți luna trecută) a fost promovat în vară la prima echipă a celebrei Admira Wacker și de atunci a jucat titular în fiecare meci, atât în 2. Liga (divizia secundă din Austria, imediat sub Bundesliga), cât și în OFB-Cup (Cupa Austriei). Născut în Viena într-o familie de români provenită de lângă Oradea, Benjamin a vorbit cu Sport.ro despre decizia de a alege între Austria și România, dar și despre evoluțiile sale la Admira Wacker, o echipă legendară din fotbalul austriac. Înființată în 1905, Admira a fost una dintre marile formații din perioada interbelică, multiplă campioană atunci în Austria, țara care domina fotbalul european prin fantastica ”Wunderteam”, naționala antrenată de Hugo Meisl în care străluceau Matthias Sindelar sau Josef Bican. La Admira Wacker a jucat în anii '70, timp de cinci sezoane, și Nicolae ”Culae” Lupescu (1940-2017), tatăl lui Ionuț Lupescu. Benjamin Gliția pentru Sport.ro: ”La seniori nu mai ai timpul de gândire pe care îl aveai la meciurile de tineret” Bennie, cum te simți să joci titular meci de meci la 17-18 ani pentru o echipă de legendă a Austriei? Este o senzație incredibilă și o mare responsabilitate. Admira Wacker este un club cu o istorie bogată și cu fani care trăiesc pentru echipă, așa că fiecare meci în care îmbrac acest tricou din primul minut este un motiv de mândrie. La vârsta mea, cel mai important lucru este să am continuitate și încrederea staff-ului tehnic. Mă bucur de fiecare minut pe teren și încerc să răsplătesc această încredere prin muncă și evoluții bune.

Cât de puternic a fost "șocul" trecerii în vară la fotbalul profesionist de seniori? Trecerea de la nivelul de juniori la seniori este întotdeauna un pas uriaș. Diferența se simte imediat la capitolul fizic, la viteza de joc și, mai ales, la nivelul de luptă și tactică. La seniori nu mai ai timpul de gândire pe care îl aveai la meciurile de tineret - totul se joacă mult mai rapid, iar greșelile te costă instant. Primele săptămâni au fost mai solicitante, dar m-am adaptat repede datorită colectivului și intensității de la antrenamente. ”Îmi place să dictez ritmul jocului și să fac legătura între apărare și atac” Ce fel de mijlocaș ești? Mă simt cel mai bine în zona centrală a terenului, având profilul unui mijlocaș box-to-box sau chiar al unui mijlocaș defensiv. Îmi place să am mingea la picior, să dictez ritmul jocului și să fac legătura între apărare și atac, dar în egală măsură îmi asum și sarcinile defensive, recuperarea și efortul fizic. Mă consider un jucător disciplinat tactic, cu o bună viziune și o capacitate mare de efort. Ești născut în Viena, dar familia e de lângă Oradea. Tatăl tău a jucat și el fotbal în țară, fratele tău geamăn joacă și el la Admira... Da, familia mea provine din zona Oradei, iar părinții s-au stabilit în Austria, unde ne-am născut eu și fratele meu geamăn Daniel. Fotbalul a fost mereu în ADN-ul familiei noastre: tatăl meu a jucat și el și ne-a transmis această pasiune de când eram copii. Faptul că joc alături de fratele meu geamăn la Admira (n.r. - în ultimul deceniu cei doi au evoluat împreună la academia clubului și la echipa de rezerve Admira Wacker Panthers din liga a patra) este un lucru special – ne susținem reciproc, ne analizăm meciurile și ne împingem de la spate să fim mai buni în fiecare zi. Sprijinul familiei a fost și rămâne cel mai important pilon în parcursul nostru.

Austria sau România? ”Nu vreau să pun presiune pe mine cu decizii pe termen lung” Deja joci pentru naționala Austriei, te urmărește și federația din România - ce urmează pentru tine? Pentru mine, cel mai important lucru în acest moment este să mă concentrez pe jocul meu de zi cu zi de la echipa de club, să rămân sănătos și să cresc de la meci la meci. Reprezentarea la nivel internațional este o mare onoare. Momentan evoluez pentru selecționatele de tineret ale Austriei, unde m-am integrat foarte bine, dar faptul că sunt urmărit și din România mă bucură și mă flatează. Nu vreau să pun presiune pe mine cu decizii pe termen lung, viitorul va avea grijă să așeze lucrurile dacă eu îmi fac treaba bine pe teren. Cum te înțelegi cu celălalt fotbalist român care joacă la Admira la prima echipă, Denis Lorinț? Ne înțelegem excelent, atât pe teren, cât și în afara lui. Să ai un conațional în vestiar este întotdeauna un plus, mai ales la un club din străinătate. Denis este un băiat minunat și un jucător foarte talentat. Vorbim des în română, ne ajutăm reciproc și ne susținem în tot ce facem la echipă. O astfel de conexiune face integrarea și atmosfera de la club mult mai ușoare și mai plăcute.

Benjamin Gliția la Admira Wacker și la naționalele Austriei 2. Liga: 7 meciuri (toate ca titular) / 1 gol în primele 7 etape din sezonul 2026-2027 OFB-Cup: 1 meci (titular), în primul tur al ediției 2026-2027 Austria U18: 2 meciuri amicale (în 2026) Austria U19: 1 meci oficial în preliminariile EURO Under-19 (în 2026) Directorul sportiv al clubului Admira Wacker despre Gliția: ”Inteligență de joc excepțională și abilități peste medie”

VIDEO Golul marcat de Benjamin Gliția în Hertha Wels - Admira Wacker 1-3 din actualul sezon (minutul 60)



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