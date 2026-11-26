Fostul mare fotbalist a mărturisit că, în opinia sa, echipa lui Filipe Coelho nu putea obține un rezultat mai bun, având în vedere cum s-a prezentat Brighton, o echipă pe care o consideră la ora actuală una dintre cele mai bune formații din Europa.

”Nu cred că se putea mai mult, am analizat meciul, net superioară Brighton. Sincer, este una dintre cele mai frumoase echipe din Europa, în ultimele sezoane, joacă fotbal plăcut, se vede că se bucură când joacă fotbal. Nu simt presiunea jocului, asta îi face imprevizibili. Am văzut o echipă ultraofensivă, dar o echipă în adevăratul sens al cuvântului, au trasee, ajung la poarta adversă prin posesie. E o echipă încântătoare, spectacol.

Craiova nu putea să scoată mai mult. Poate mai puțin, da. A fost acea eliminare, asta i-a făcut să joace altfel, să nu mai aibă acea foame de rezultat, să joace mai lejer. A fost greu, o echipă așa organizată, atât de imprevizibilă când avea mingea, toți se mișcau. La Barcelona am mai văzut, acum câțiva ani, 2-3-4 jucători în mișcare. Noi stăm pe loc și așteptăm mingea, ei se mișcau complet.

Gross, imperial la mijloc, are o vârstă și joacă cu ușurință. O echipă lucrată. Am văzut și cu Getafe, unde au avut unele probleme la Getafe acasă, dar azi, jos pălăria, m-au încântat”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.

În ceea ce privește erorile lui Vladimir Screciu și eliminarea fotbalistului încă din prima repriză a înfruntării, Craioveanu a transmis că apărătorul nu poate fi pus la zid, chiar dacă a greșit în partida cu gruparea din Premier League.

”O pasă laterală fără perspectivă (n.r. a lui Screciu, la golul de 2-0), îl prinde și pe Cicâldău în centru, pe mișcare, pe ieșire. Lameira nu a ajuns să blocheze șutul. Gol de autor, gol frumos, o pune cu mâna. Gol pe o greșeală individuală, nu poți să-l judeci pe Vlăduț pentru asta.

Acolo, cred că am fi îndreptățiți să-l criticăm că a riscat prea mult, dar nu știu (n.r. – despre faza de la roșu a lui Screciu).Toți jucătorii din apărare au acest defect la un moment dat, vor să iasă cu mingea, cred că au calitate să facă asta și de asta greșesc”, a continuat Gică Craioveanu.

Craioveanu a avut unele lucruri să îi reproșeze lui Filipe Coelho. Fostul mare fotbalist nu înțelege de ce antrenorul portughez nu l-a titularizat pe Steven Nsimba, în condițiile în care îl vedea mai potrivit împotriva lui Brighton, decât pe Elisor.

”Nsimba e alt tip de jucător, tot timpul am crezut că acest jucător are ceva în plus. Nu e fricos, se luptă, e puternic. Să nu uităm că la Elisor calitatea lui e careul. Dacă-l scoți din careu, suferă. El e de o atingere, două. Nu e ca Assad, să combine, Elisor e de ultima atingere.

În schimb, 'Bestia' are viteză, altceva, poți să-l folosești ca pivot, pe spații. Nu poți să profiți de jucătorul tău, nu poți? Am spus acum două luni că s-ar putea să plece, sunt aproape de adevăr”, a încheiat Craioveanu.