Fiecare secundă era un chin, fiecare minut însemna un pas înapoi. Am crezut la un moment dat că toți cei 11 ai noștri vor fi împinși pe linia porții, de unde vor încerca să respingă ploaia de șuturi și de ocazii.

27-4 a fost raportul șuturilor și 10-0 al ocaziilor mari, în afara celor patru goluri marcate, 80% posesie Brighton în prima repriză! Practic, n-am existat.

Screciu, iresponsabil

Sincer să fiu, nici nu știu cum puteam să ieșim mai onorabil de atât din acest experiment. Poate dacă Screciu nu dădea pasa decisivă la golul de 2-0 al englezilor. Poate dacă același Screciu n-ar fi fost iresponsabil la acea intervenție care i-a adus eliminarea...

Dar cred că nici așa, pentru că Brighton dominase categoric și în 11 contra 11. Pasele lor rapide, triunghiurile bine lucrate, presingul agresiv, sufocant, care agăța toate mingile, intensitatea la care se derulau atacurile lor, frica noastră de fotbal din cauza lipsei de valoare pentru acest nivel nu aveau cum să ne ducă la un rezultat mai strâns.