Mijlocașul s-a înțeles de principiu cu Poli Timișoara, echipă din Liga 2 care are ca obiectiv promovarea în Superliga, scrie monitorulcj.ro.

Publicația mai sus menționată anunță că cele două părți au ajuns la un acord verbal, iar în zilele următoare mai sunt de pus la punct doar ultimele detalii contractuale. Mutarea ar urma să devină oficială în perioada de mercato din iarnă.

Dan Nistor pleacă de la „U” Cluj și semnează cu Poli Timișoara

Fotbalistul a ajuns la Cluj în ianuarie 2023, după despărțirea de Universitatea Craiova. În cei patru ani petrecuți la „U”, a bifat 151 de meciuri, 39 de goluri și 30 de pase decisive.

În cariera sa a mai evoluat la Evian, CS Mioveni, CFR Cluj, Dinamo și Pandurii Tg Jiu. Pentru cei din urmă a adunat cele mai multe apariții, 198 la număr, cu 14 goluri înscrise și 37 de pase decisive livrate.

275.000 de euro este cota de piață a mijlocașului născut la Rucăr

Poli Timișoara, formație pregătită de Dan Alexa și clasată pe poziția secundă în Liga 2, își propune promovarea. În vară, clubul bănățean a atras mai mulți „veterani”, printre care Andrei Artean, Ovidiu Popescu și Aurelian Chițu.