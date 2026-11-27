Eșecul Universității Craiova, 0-4, pe terenul lui Brighton, în etapa a patra din grupa unică a Conference League, a adus o cădere considerabilă în clasamentul general al competiției.
Poziția Universității Craiova în Conference League
Oltenii ocupau locul al optulea în faza ligii celei de-a treia competiții europene după primele trei etape, ultima poziție care asigură prezența directă în optimile Conference League.
Gruparea din Bănie a ajuns, după eșecul cu Brighton și la finalul rundei a patra, pe locul 15 în clasament, cu 7 puncte și un golaveraj de 6-6.
Universitatea Craiova va mai avea de disputat două partide în faza ligii: deplasarea contra lui Kairat Almaty (Kazahstan) și duelul de acasă cu FC Copenhaga (Danemarca).
Programul și rezultatele Craiovei în Conference League
- Universitatea Craiova - Getafe 1-1
- Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova 1-3
- Universitatea Craiova - KF Egnatia 2-0
- Brighton - Universitatea Craiova 4-0
- Kairat Almaty - Universitatea Craiova, 10 decembrie, 17:30
- Universitatea Craiova - FC Copenhaga, 17 decembrie, 22:00