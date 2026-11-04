După ce a fost lăudat pentru jocul echipei sale, italienii au aflat și primul nume de pe lista de transferuri. Este vorba despre Dennis Seimen (20 de ani), portarul de la VfB Stuttgart, german cu cetățenie română.
Cristi Chivu a pus ochii pe Dennis Seimen, portarul lui Stuttgart cu cetățenie română
Goalkeeper-ul a impresionat în sezonul precedent la Paderborn, cu care a promovat în Bundesliga, iar apoi s-a întors la Stuttgart, clubul de care aparține, unde a bifat deja cinci apariții în campionat și Champions League. Acum, Seimen poate prinde transferul carierei, la Inter Milano.
Mai exact, italienii caută un portar de viitor, iar Seimen se potrivește perfect pentru cerințele lor. Totuși, pentru un eventual transfer, Inter va trebui să plătească o sumă importantă, de peste 25 de milioane de euro, scrie tuttomercatoweb.com.
Seimen a fost transferat de Stuttgart încă din perioada junioratului, după ce a mai evoluat pentru cei de la Karlsruher. În 2023 a făcut pasul la prima echipă, iar între 2025 și 2026 a fost împrumutat în Zweite Bundesliga, la Paderborn.
În prezent, site-urile de specialitate îi oferă lui Seimen o cotă de piață de zece milioane de euro. Acesta a evoluat pentru mai multe grupe de juniori ale naționalei Germaniei, inclusiv reprezentativa U21, unde a strâns deja patru prezențe.
Inter, cotată cu șanse de 25% să ajungă direct în optimi
După rezultatele înregistrate marți, în primele partide din etapa a 4-a a Ligii Campionilor, analiștii de la Football Meets Data au actualizat șansele celor 36 de echipe aflate în grupa extinsă. Iar în ceea ce privește Interul lui Chivu, estimările sunt dătătoare de speranță de acum, incomparabile cu cele de după înfrângerea cu Club Brugge!
Concret, Inter, aflată pe locul 14 în clasament, înaintea partidelor de miercuri, e cotată cu a 10-a șansă (25%), de a ajunge direct în optimi. Pentru asta, campioana Italiei are nevoie de o clasare în Top 8, la finalul meciurilor din grupă. În acest moment, Inter e la doar două puncte de acest ultim loc calificant în optimi.