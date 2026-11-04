După ce a fost lăudat pentru jocul echipei sale, italienii au aflat și primul nume de pe lista de transferuri. Este vorba despre Dennis Seimen (20 de ani), portarul de la VfB Stuttgart, german cu cetățenie română.

Cristi Chivu a pus ochii pe Dennis Seimen, portarul lui Stuttgart cu cetățenie română

Goalkeeper-ul a impresionat în sezonul precedent la Paderborn, cu care a promovat în Bundesliga, iar apoi s-a întors la Stuttgart, clubul de care aparține, unde a bifat deja cinci apariții în campionat și Champions League. Acum, Seimen poate prinde transferul carierei, la Inter Milano.

Mai exact, italienii caută un portar de viitor, iar Seimen se potrivește perfect pentru cerințele lor. Totuși, pentru un eventual transfer, Inter va trebui să plătească o sumă importantă, de peste 25 de milioane de euro, scrie tuttomercatoweb.com.