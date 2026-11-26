Tehnicianul a înregistrat până acum, în șapte meciuri, trei victorii, o remiză și trei înfrângeri, fiind fără victorie de patru partide.

Laurențiu Reghecampf, pus în dificultate la FCSB

Patronul Gigi Becali a comunicat public că se va implica în deciziile tactice de la FCSB, deoarece nu vrea să mai aibă încredere în „specialiști”.

Unul dintre fotbaliștii care îi dau bătăi de cap lui Reghecampf la FCSB este aripa dreapta Aymen Boutoutaou (25 de ani), oscilant în evoluții pe parcursul întregului sezon, inclusiv în perioada în care antrenor principal era Marius Baciu.

Într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac a analizat situația lui Boutoutaou. Fostul fundaș stânga al lui Dinamo a explicat că algerianul îi forțează mâna lui Reghecampf, prin felul în care se prezintă la antrenamente, să îl titularizeze, chiar dacă evoluțiile sale nu sunt confirmate în partidele oficiale.

Cristi Pulhac: „Forțează mâna antrenorului să îl bage în echipă”

Pulhac a explicat că rivalii pe post ai lui Aymen Boutoutaou nu au avut jocuri solide în stagiunea curentă. Pe postul de extremă dreapta la FCSB, principala concurență pentru Boutoutaou este David Miculescu.

„În momentul în care te bagă antrenorul, cum e la Boutoutaou, înseamnă că Reghe și ceilalți îl vor. La antrenamente înseamnă că el forțează mâna antrenorului să îl bage în echipă.

Că meciul în sine nu e spectaculos, e însă foarte dificil ca antrenor când un jucător se antrenează foarte bine și, practic, pe postul lui, cu concurența pe care o are, nu prea poți să nu îl bagi.

Că el nu excelează la cât își dorește antrenorul, dar nu pot să spun că ceilalți joacă foarte bine. Nici Cisotti nu mai e ce a fost. Vreau să spun înainte să se accidenteze”, a subliniat Cristi Pulhac, într-o intervenție la emisiunea VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.