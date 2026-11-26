Craiova este lider în Superliga cu 36 de puncte obținute în 16 partide.

Oltenii vizează al doilea titlu consecutiv și își fac deja calcule pentru pauza de iarnă și sunt hotărâți să aducă un jucător de la FCSB.

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Patronul lui FCSB a anunțat după remiza cu FC Argeș că este dispus să renunțe la Aymen Boutoutoaou pentru 500.000 de euro, pentru că nu este mulțumit de fotbalistul algerian adus în vara acestui an.

Filipe Coelho îl apreciază foarte mult pe Boutoutoaou, astfel că Universitatea Craiova s-a interesat de jucătorul de 25 de ani, după cum informează trumedia.

Problema oltenilor este legată de cerințele salariale ale fotbalistului algerian, care are un salariu de 50.000 de eruo pe lună la FCSB, iar Craiova îi oferă jumătate, fapt pentru care Boutoutaou nu este tentat de un transfer în Bănie.

Rămâne de văzut dacă Universitatea Craiova va mări oferta salarială sau dacă va renunța la ideea de a-l transfera pe jucătorul lui FCSB, având în vedere că cel mai mare salariu de al oltenilor este de 35.000 de euro lunar și este al lui Alexandru Cicâldău.



