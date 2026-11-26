Englezii au deschis scorul în minutul 9, prin Osman, iar De Cuyper a majorat diferența în minutul 32. Situația Craiovei s-a complicat și mai mult în minutul 39, când Vladimir Screciu a primit cartonaș roșu după intervenția VAR. În repriza secundă, Koustoulas și Osman au stabilit scorul final, 4-0.

Marian Iancu o taxează pe Universitatea Craiova: „O echipă mai castrată și mai impotentă nu există”

După fluierul final, Marian Iancu a criticat dur atât prestația echipei, cât și managementul lui Mihai Rotaru. Fostul patron al lui Poli Timișoara consideră că oltenii au supraestimat propria valoare și că înfrângerea de la Brighton a scos la iveală limitele lotului.

„Vinovatul principal este Rotaru. Nu a stabilit ordinea de priorități. Nu și-a evaluat jucătorii la adevărata lor valoare. Lei în România, dar aici unde au jucat lirele fac legea. Și-au făcut-o! Scor real 10-0, rușine și umilință”, a scris Iancu pe Facebook.

Ulterior, acesta a revenit cu un mesaj și mai acid: „O echipă mai castrată și mai impotentă la nivelul ăsta nu există. Asta este! Rușine și umilință”.

În urma rezultatului, Brighton a ajuns la 10 puncte și conduce clasamentul din Conference League. Universitatea Craiova ocupă locul 11, cu 7 puncte.