Cel mai bun marcator din istoria naționalei cu 35 de goluri, la egalitate cu selecționerul Gică Hagi, a explicat că principala problemă a campioanei României a fost că nu a avut capacitatea de a face față la ritmul lui Brighton.

Discursul lui Adi Mutu după Brighton - Universitatea Craiova

„Briliantul” a atras atenția că diferența de scor ar fi fost mai mare dacă locul doi din Premier League ar fi venit cu cea mai bună formulă de start.

Adi Mutu a concluzionat că Universitatea Craiova a fost complet depășită, iar diferența de valoare a fost mult prea mare pentru ca elevii lui Filipe Coelho să învețe ceva concret din acest eșec.

Mutu: „Nu e Craiova vinovată de ce s-a întâmplat”

„E clar că în meciurile astea tari vedem diferența. Ne lipsește intensitatea, nu reziști. Dacă nu duci ritmul ăsta, nu ai cum. Asta e cea mai mare problemă, asta am văzut și la FCSB când juca în Europa League, inclusiv la echipa națională. Nu poți să duci ritmul, au avut 75% posesie. Nu e ușor, e un meci care te demoralizează. Brighton e o echipă puternică.

Îți dai seama ce s-ar fi întâmplat dacă veneau cu echipa bună. Nu e Craiova vinovată de ce s-a întâmplat. Craiova nu a avut ce să învețe, nu ai putut să joci de la egal la egal să înveți ceva. Nu s-a jucat la victorie, s-a jucat doar într-o singură parte. Dacă nu reușești să ieși din 35 de metri...”, a declarat Adi Mutu, conform digisport.ro.