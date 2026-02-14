Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a semnat cu formația din Sudan În vara lui 2025. Al-Hilal Omdurman evoluează însă în campionatul din Rwanda, din cauza războiului.

Laurențiu Regehcampf a dat lovitura în Sudan!

Duminică a avut loc meciul dintre Al-Hilal Omdurman și St. Eloi Lupopo (Congo) din Liga Campionilor Africii. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de ”Reghe” s-a impus cu 1-0.

Unicul gol al confruntării a fost înscris în minutul 26 de Steven Ebuela. Abdelrazig Omar a fost pasator decisiv

La finalul primei reprize, de la congolezi a fost eliminat un jucător, Junior Mark, iar St. Eloi Lupopo a fost nevoită să joacă în inferioritate numerică până în minutul 75.

Atunci, Salaheldin Adil a văzut și el cartonașul roșu, survenit în urma unui al doilea ”galben”, iar balanța s-a echilibrat. Doar că prea târziu ca tabela de marcaj să se mai modifice.

Reghecampf a făcut parte din Grupa C în Liga Campionilor Africii, alături de Mamelodi, MC Alger și St. Eloi Lupopo. Al-Hilal Omdurman a încheiat pe primul loc în clasament și a avansat în sferturile competiției.

În șase etape, echipa lui Reghecampf a bifat trei victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și o înfrângere, în Liga Campionilor Africii, acumulând, în consecință, 11 puncte.