Entuziasmul pentru turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada este umbrit de o realitate financiară dură pentru fanii europeni. DFB și-a exprimat public regretul pentru efortul financiar considerabil la care vor fi supuși suporterii Germaniei, subliniind că nu a avut niciun cuvânt de spus în stabilirea grilei de prețuri.



Andreas Rettig, director în cadrul DFB, a explicat situația ingrată în care se află forul de la Frankfurt și a criticat lipsa de comunicare din partea organizatorilor Cupei Mondiale:



„Cupa Mondială este departe de Germania şi participarea la turneu implică un efort considerabil şi costuri de deplasare mari. Acesta este un alt motiv pentru care considerăm că am fi vrut să vedem bilete mai ieftine pentru fanii noştri. Taxele de acces sunt stabilite doar de către FIFA, astfel că DFB nu are o influenţă asupra acestei chestiuni. Noi am fost doar informaţi asupra preţurilor cu câteva ore înainte de debutul procesului de achiziţie”, a transmis oficialul german.



Nota de plată pentru un suporter: 6.000 de euro



Calculele pentru un fan german care visează să-și urmeze echipa până în ultimul act sunt amețitoare. Doar pentru a intra la meciurile din faza grupelor, costurile sunt piperate:



155 de euro – cel mai ieftin bilet la debutul cu Curacao (Houston, 14 iunie);



190 de euro – intrarea la meciul cu Coasta de Fildeș (Toronto);



230 de euro – tichetul pentru duelul cu Ecuador (East Rutherford).



Șocul vine însă la fazele superioare. Cine vrea să asiste la marea finală din 19 iulie, programată tot la East Rutherford, trebuie să scoată din buzunar o sumă colosală: cel mai ieftin bilet este listat la 3.580 de euro.



Un calcul simplu arată că un suporter care vrea să vadă toate partidele Germaniei, inclusiv o eventuală finală, trebuie să pregătească un buget de minim 5.975 de euro doar pentru bilete, fără a lua în calcul zborurile transatlantice și cazarea în SUA.



În ciuda prețurilor, DFB speră să epuizeze cota de bilete alocată, care variază între 2.500 și 4.800 de locuri per meci în faza grupelor. Andreas Rettig a spus că federația va încerca să compenseze prin asistență logistică:



„Ceea ce putem influenţa până la un anumit moment sunt condiţiile pentru fani la locurile de desfăşurare a meciurilor. Aici, încercăm să oferim cele mai bun servicii posibile şi să furnizăm sprijin rapid pentru orice întrebare sau probleme care pot apărea la faţa locului, printre alte lucruri prin intermediul ambasadei suporterilor de la locurile de disputare a meciurilor, prin reprezentanţii fanilor în oraşele meciurilor şi la stadioane, dar şi prin programele de sprijinire a fanilor”, a mai spus oficialul DFB.

