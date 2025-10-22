Dennis Man (27 de ani) le-a oferit microbiștilor din România o seară de neuitat în Champions League!

Cine a urmărit partida PSV Eindhoven – Napoli (6-2) a realizat, încă din prima repriză, că va urma ceva special cu Dennis Man în prim-plan. Pentru că, inclusiv în primele 45 de minute, când n-a marcat, fostul jucător al FCSB-ului a avut o evoluție încântătoare, jucând cu o dezinvoltură incredibilă. Apoi, în partea secundă, Man chiar că a devenit „Super Man“. Pentru că dubla sa a contribuit la o victorie la scor de tenis în fața campioanei Italiei!

PSV, 2,1 milioane de euro dintr-o lovitură!

Demonstrație de forță a PSV-ului pe teren propriu, cu Dennis Man în prim-plan, a însemnat nu doar o lovitură sportivă, ci și una financiară. După o înfrângere cu Royale Union Saint-Gilloise (1-3) și un egal cu Leverkusen (1-1), în primele două etape de Champions League, aseară, olandezii au obținut prima lor victorie în grupa extinsă.

Acest succes impresionant cu Napoli, în care Dennis Man a fost omul meciului, a adus în contul clubului suma de 2,1 milioane de euro! Atât valorează o victorie în Champions League, în acest moment, în timp ce remiza e răsplătită cu suma de 750.000 de euro.

Toate cele 36 de cluburi care au prins grupa extinsă de Champions League, în acest sezon, au fost răsplătite deja de UEFA cu câte 18,6 milioane de euro.

