PSV Eindhoven caută să se redreseze rapid în Eredivisie după înfrângerea amară suferită marți în Liga Campionilor, 2-3 cu Atlético. Pentru meciul de astăzi, programat la ora 20:00, antrenorul Peter Bosz pregătește schimbări importante în ofensivă, anunță voetbalzone.nl, iar principala noutate vizează revenirea internaționalului român în flancul drept.



Presa din Țările de Jos notează că tehnicianul liderului va remania atacul. Dacă împotriva spaniolilor Bosz a mizat pe Paul Wanner în banda dreaptă din rațiuni tactice, neamțul fiind în principiu a doua opțiune pe post, astăzi ierarhia se restabilește. Dennis Man primește din nou credit din primul minut și are ocazia să demonstreze că rămâne un punct fix în angrenajul campioanei.



Alături de român, în avanposturi sunt așteptați Ricardo Pepi, refăcut complet și gata să preia rolul de „vârf” de la Guus Til (care va coborî pe poziția de număr 10), și Ismael Saibari, reprofilat în extremă stânga. Cel sacrificat din schemă pare să fie Couhaib Driouech.



Bosz nu riscă nimic cu Perisic



Dincolo de revenirea lui Man, atenția s-a îndreptat și către situația lui Ivan Perisic. Croatul a jucat ultimele zece minute cu Atlético, după o pauză cauzată de o accidentare, dar Peter Bosz a explicat la conferința de presă că va fi precaut cu utilizarea sa.



„Recuperarea lui este și responsabilitatea mea. A revenit incredibil de repede. Acolo unde alți jucători cu accidentarea lui sunt scoși din circuit câteva săptămâni, el a stat pe margine doar o săptămână. Dar cu cât îl las să joace mai mult, cu atât riscul unei noi accidentări este mai mare. Este mai avansat cu pregătirea decât săptămâna trecută, dar nu este încă complet fit”, a spus Bosz.



În defensivă nu sunt așteptate modificări, linia de fund rămânând neschimbată în fața portarului Kovár.



Echipa probabilă a lui PSV pentru duelul cu Heracles: Kovár – Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine – Mauro Júnior, Til, Veerman – Man, Pepi, Saibari.

