Dennis Man (27 de ani) a fost înlocuit la pauza meciului Utrecht - PSV, contând pentru etapa a 17-a din Campionatul Olandei. Gazdele au obținut avantajul minim, 1-0, după primele 45 de minute.

Update: Utrecht - PSV s-a terminat 1-2. Ivan Perisic a marcat golul victoriei pentru oaspeți în minutul 76.

Antrenorul Peter Bosz și-a pierdut răbdarea cu internaționalul român după numai o repriză. Man nu a reușit mai mult decât două șuturi în blocaj, într-o primă parte dintr-o confruntare în care PSV nu a avut nicio ocazie mare de a marca.

Dennis Man nu a produs o ocazie pentru echipa sa, având un procentaj al paselor corecte de 77% (17 din 22). Man a încercat să dribleze de două ori fără succes și a pierdut posesia 8 rânduri din 31 de atingeri.

Nota primită de Dennis Man

Singurele sale realizări au fost pe fază defensivă, unde a înregistrat 5 recuperări. S-a dovedit a fi însă mult prea puțin însă pentru a continua. Peter Bosz l-a schimbat cu Esmir Bajraktarevic, coșmarul României din meciul cu Bosnia.

Portalul Sofascore i-a acordat lui Dennis Man modesta notă de 6,2, fiind cea mai mică evaluare primită de un fotbalist de pe teren!

Partida este încă în desfășurare. La momentul redactării știrii, este minutul 60, iar PSV a egalat prin Ricardo Pepi (52').

Sezon bun pentru Man la PSV

Până la partida de astăzi, Dennis Man a avut un sezon bun la PSV. A marcat 4 goluri și a pasat decisiv de 5 ori în 17 apariții oficiale.