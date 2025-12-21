FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești, partidă contând pentru etapa a 21-a a sezonului regular din Superliga României, se va juca astăzi, de la ora 14:00. Meciul va fi transmis LIVE TEXT de către Sport.ro .

Cele două cluburi sunt angrenate, în acest moment, în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Petrolul ocupă locul 13 de baraj cu 19 puncte, iar Hermannstadt se situează pe poziția a 15-a (penultima) retrogradabilă direct, la șapte „lungimi” distanță de „lupii galbeni”.

Nici forma nu este deloc încurajatoare pentru ambele formații. Sibienii au trei înfrângeri consecutive, în timp ce ploieștenii au cedat în ultimele două partide din campionat.

Dorinel Munteanu, mesaj fără loc de interpretare

Aflat la al doilea meci pe banca lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu a subliniat importanța partidei pentru echipa sa.

„Importanța acestui joc nu mai trebuie discutată, o știm foarte bine. Este ultimul meci din acest an, suntem obligați să facem o partidă bună. Chiar dacă sunt la comanda echipei de o săptămână și câteva zile, eu îmi doresc ca jocul să fie unul consistent, în care cele trei puncte să fie principala noastră țintă, pentru că avem foarte mare nevoie. Mai mult decât atât, toți suporterii așteaptă de la noi aceste puncte si cred că le-am face și lor o mică bucurie de sărbători, prin câștigarea celor trei puncte.

Pentru a câștiga, trebuie să eliminăm greșelile pe care le-am făcut la jocul cu Craiova, pentru că eu consider că adversarul nostru n-a fost cu nimic superior față de noi, ci dimpotrivă, am avut momente foarte bune. Îmi doresc ca la jocul de duminică să eliminăm greșelile și ceea ce am făcut bine, să îmbunătățim și astfel să avem o constanță în joc timp de 90 de minute. Am mai spus-o, am foarte mare încredere în jucători, am văzut că își doresc, dar nu e suficient să câștigăm. Trebuie să ne implicăm mental, fizic și după o luptă de 90 de minute, trebuie să ne sacrificăm pentru a câștiga.

Eu trebuie să găsesc soluții, cu cine încep jocul și ce jucători stau pe bancă ca să aducă un plus. Cei de pe bancă și cei care încep jocul trebuie să fie hotărâți în ceea ce fac și să câștigăm”, a declarat „Neamțul”, conform oradesibiu.ro.

Mesajul lui Eugen Neagoe pentru Dorinel Munteanu

La rândul său, Eugen Neagoe a afirmat că îl cunoaște bine pe Dorinel Munteanu și îl respectă pentru valoarea sa ca tehnician.

„Evident că ne dorim un rezultat bun, nu doar pentru noi, ci și pentru suporterii noștri, mai ales că la ultimul joc din acest an de pe teren propriu nu le-am putut oferi o victorie. Sper ca echipa să fie mult mai inspirată în tot ceea ce va face pe tot parcursul întâlnirii.

Îl cunosc foarte bine pe Dorinel, un antrenor foarte valoros. Știu că încearcă să schimbe anumite lucruri, dar nu cred că a avut timpul necesar, încă, pentru a-și fi impus ideile, filozofia sa pentru fotbal, așa cum a făcut-o la alte echipe. Îl respect, dar duminică vrem să câștigăm! Bănuiesc ce abordare vor avea, îi cunoaștem foarte bine, am făcut analiza jocului lor și, așa cum am spus, sper să luăm cele mai bune decizii, atât ofensiv, cât și defensiv”, a transmis și Neagoe, conform fcpetrolul.ro.

Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt, din turul sezonului regular (etapa 6), s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Echipele probabile din Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt