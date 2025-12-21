LIVE TEXT FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire

FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești se joacă astăzi, de la 14:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Tot ce trebuie să știi despre partidă. 

TAGS:
FC HermannstadtPetrolul PloiestiSuperliga RomanieiSuperligaDorinel MunteanuEurgen Neagoe
Din articol

FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești, partidă contând pentru etapa a 21-a a sezonului regular din Superliga României, se va juca astăzi, de la ora 14:00. Meciul va fi transmis LIVE TEXT de către Sport.ro

FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

  • Hermannstadt (4-3-3): Căbuz - Căpușă, Karo, I. Stoica (cpt.), Ciubotaru - Dr. Albu, Issah, Jair - Chițu, Buș, Oroian
  • Rezerve: Muțiu - I. Pop, Antwi, Bârstan, Stancu, Diogo Branco, Biceanu, Gândilă, Miharț, Vuc
  • Antrenor: Dorinel Munteanu

  • Petrolul (4-3-3): Krell - Ricardinho, Papp, Guilherme, Sălceanu - Dulca, Dongmo, Jyry - V. Gheorghe, Chică-Roșă, Grozav
  • Rezerve: Bălbărău - Miguel Constantinescu, Dudu, Onguene, Dumitriu, Tolea, Hanca, Boțogan, D. Paraschiv, Doumtsios, B. Marian, Dumitrache
  • Antrenor: Eugen Neagoe

Update: Hermannstadt a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, echipa de start.

Cele două cluburi sunt angrenate, în acest moment, în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Petrolul ocupă locul 13 de baraj cu 19 puncte, iar Hermannstadt se situează pe poziția a 15-a (penultima) retrogradabilă direct, la șapte „lungimi” distanță de „lupii galbeni”. 

Nici forma nu este deloc încurajatoare pentru ambele formații. Sibienii au trei înfrângeri consecutive, în timp ce ploieștenii au cedat în ultimele două partide din campionat. 

Dorinel Munteanu, mesaj fără loc de interpretare

Aflat la al doilea meci pe banca lui Hermannstadt, Dorinel Munteanu a subliniat importanța partidei pentru echipa sa.

„Importanța acestui joc nu mai trebuie discutată, o știm foarte bine. Este ultimul meci din acest an, suntem obligați să facem o partidă bună. Chiar dacă sunt la comanda echipei de o săptămână și câteva zile, eu îmi doresc ca jocul să fie unul consistent, în care cele trei puncte să fie principala noastră țintă, pentru că avem foarte mare nevoie. Mai mult decât atât, toți suporterii așteaptă de la noi aceste puncte si cred că le-am face și lor o mică bucurie de sărbători, prin câștigarea celor trei puncte.

Pentru a câștiga, trebuie să eliminăm greșelile pe care le-am făcut la jocul cu Craiova, pentru că eu consider că adversarul nostru n-a fost cu nimic superior față de noi, ci dimpotrivă, am avut momente foarte bune. Îmi doresc ca la jocul de duminică să eliminăm greșelile și ceea ce am făcut bine, să îmbunătățim și astfel să avem o constanță în joc timp de 90 de minute. Am mai spus-o, am foarte mare încredere în jucători, am văzut că își doresc, dar nu e suficient să câștigăm. Trebuie să ne implicăm mental, fizic și după o luptă de 90 de minute, trebuie să ne sacrificăm pentru a câștiga.

Eu trebuie să găsesc soluții, cu cine încep jocul și ce jucători stau pe bancă ca să aducă un plus. Cei de pe bancă și cei care încep jocul trebuie să fie hotărâți în ceea ce fac și să câștigăm”, a declarat „Neamțul”, conform oradesibiu.ro

Mesajul lui Eugen Neagoe pentru Dorinel Munteanu

La rândul său, Eugen Neagoe a afirmat că îl cunoaște bine pe Dorinel Munteanu și îl respectă pentru valoarea sa ca tehnician. 

„Evident că ne dorim un rezultat bun, nu doar pentru noi, ci și pentru suporterii noștri, mai ales că la ultimul joc din acest an de pe teren propriu nu le-am putut oferi o victorie. Sper ca echipa să fie mult mai inspirată în tot ceea ce va face pe tot parcursul întâlnirii.

Îl cunosc foarte bine pe Dorinel, un antrenor foarte valoros. Știu că încearcă să schimbe anumite lucruri, dar nu cred că a avut timpul necesar, încă, pentru a-și fi impus ideile, filozofia sa pentru fotbal, așa cum a făcut-o la alte echipe. Îl respect, dar duminică vrem să câștigăm! Bănuiesc ce abordare vor avea, îi cunoaștem foarte bine, am făcut analiza jocului lor și, așa cum am spus, sper să luăm cele mai bune decizii, atât ofensiv, cât și defensiv”, a transmis și Neagoe, conform fcpetrolul.ro

Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt, din turul sezonului regular (etapa 6), s-a terminat la egalitate, scor 1-1. 

Echipele probabile din Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt

  • Hermannstadt (4-3-3): Căbuz - L. Stancu, Căpușă, Karo, K. Ciubotaru - Issah, D. Albu, Oroian - Buș, Gjorgjievski, Chițu
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Petrolul (4-3-3): Krell - Ricardinho, Papp, Guilherme, Sălceanu - Dulca, Dongmo, Jyry - V. Gheorghe, Chică-Roşă, Grozav
  • Antrenor: Eugen Neagoe

  • Arbitru pricipal: Rareș Vidican 
  • A1: Stelian Slabu
  • A2: Alexandru Vodă
  • Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache
  • Asistent VAR: Marian Barbu
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai lungă șosea din Europa se întinde pe 8.600 de kilometri până în Asia. Traversează 10 țări
Cea mai lungă șosea din Europa se &icirc;ntinde pe 8.600 de kilometri p&acirc;nă &icirc;n Asia. Traversează 10 țări
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Prunea a dat verdictul despre cea mai controversată fază a meciului Hermannstadt - Craiova: &bdquo;E penalty!&rdquo;
Florin Prunea a dat verdictul despre cea mai controversată fază a meciului Hermannstadt - Craiova: „E penalty!”
Daniel Niculae a răbufnit după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2: &bdquo;Sunt supărat!&rdquo;. Ce a spus despre Dorinel Munteanu
Daniel Niculae a răbufnit după Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-2: „Sunt supărat!”. Ce a spus despre Dorinel Munteanu
Filipe Coelho a clarificat totul după victoria cu FC Hermannstadt: &bdquo;Nimeni nu e campion&rdquo;
Filipe Coelho a clarificat totul după victoria cu FC Hermannstadt: „Nimeni nu e campion”
Petrolul Ploiești, reacție acidă &icirc;n scandalul cu Vivi Răchită: &bdquo;Obișnuiește să se lanseze &icirc;n afirmații lipsite de adevăr&rdquo;
Petrolul Ploiești, reacție acidă în scandalul cu Vivi Răchită: „Obișnuiește să se lanseze în afirmații lipsite de adevăr”
Cristiano Bergodi a recunoscut imediat după Petrolul - &rdquo;U&rdquo; Cluj 0-1: &bdquo;Scopul scuză mijloacele&rdquo;
Cristiano Bergodi a recunoscut imediat după Petrolul - ”U” Cluj 0-1: „Scopul scuză mijloacele”
Petrolul Ploiești - U Cluj 0-1! O acțiune superbă a făcut diferența dintre victorie și eșec
Petrolul Ploiești - U Cluj 0-1! O acțiune superbă a făcut diferența dintre victorie și eșec
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: &bdquo;Nu face ce vrea el&rdquo;
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui B&icirc;rligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim
&bdquo;Chiar nu știu ce să spun!&rdquo; Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: &bdquo;Nu se aștepta&rdquo;
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta”
&bdquo;Periată&rdquo; de fani, Camila Giorgi a reacționat categoric: &bdquo;Exagerat&rdquo;
„Periată” de fani, Camila Giorgi a reacționat categoric: „Exagerat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: &bdquo;CFR a stabilit prețul&ldquo;

Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“

Gest prostesc &icirc;n Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Vladislav Blănuță, atacat &icirc;n rafale &icirc;n Ucraina: &rdquo;Cum poți să fii at&acirc;t de prost?&rdquo;

Vladislav Blănuță, atacat în rafale în Ucraina: ”Cum poți să fii atât de prost?”

Ioan Ovidiu Sabău știe ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu Craiova la Atena: &rdquo;Cel mai potrivit cuv&acirc;nt&rdquo;

Ioan Ovidiu Sabău știe ce s-a întâmplat cu Craiova la Atena: ”Cel mai potrivit cuvânt”

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: Mi se pare incredibil, e o glumă!

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: "Mi se pare incredibil, e o glumă!"

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB



Recomandarile redactiei
&bdquo;Chiar nu știu ce să spun!&rdquo; Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: &bdquo;Nu se aștepta&rdquo;
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta”
Florin Tănase a zis-o direct &icirc;nainte de derby-ul cu Rapid: &bdquo;Sunt cele mai ușoare meciuri&rdquo;
Florin Tănase a zis-o direct înainte de derby-ul cu Rapid: „Sunt cele mai ușoare meciuri”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: &bdquo;Nu face ce vrea el&rdquo;
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis c&acirc;t un județ
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis cât un județ
Jake Paul, distrus de Anthony Joshua! Obligat să se opereze după croșeul englezului: &bdquo;Ne vom &icirc;ntoarce și vom lupta&rdquo;
Jake Paul, distrus de Anthony Joshua! Obligat să se opereze după croșeul englezului: „Ne vom întoarce și vom lupta”
Alte subiecte de interes
O versiune foarte bună! Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj&nbsp;
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!