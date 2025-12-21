Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Tottenham Hotspur Stadium” în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în direct pe platforma VOYO.



Fotbalistul care a strălucit în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin: ”Briliant!”



Tottenham - Liverpool a fost primul meci pentru Radu Drăgușin pe banca primei echipe de la Spurs după ce s-a accidentat la finalul lui ianuarie 2025.



Unul dintre fotbaliștii care au impresionat la Londra a fost Hugo Ekitike, adus de Liverpool în vară de la Eintracht Frankfurt pentru 95 de milioane de euro.



Publicația GOAL l-a notat pe internaționalul francez cu 9 și a evidențiat ”seara briliantă” pe care atacantul lui Liverpool a avut-o la Londra.



”O altă seară briliantă pentru atacantul care își face poziția de număr 9 proprie. A arătat o forță excelentă pentru a sări peste Romero la golul său”, au scris britanicii



Ekitike a înscris golul 2 al lui Liverpool în minutul 66 și a fost scos în minutul 90+9 de Arne Slot, care l-a introdus pe suprafața de teren pe Andrew Robertson pentru a întări defensiva.

