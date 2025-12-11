Dennis Man, șanse mari să fie titular la meciurile lui PSV din ianuarie

După o serie lungă de partide în care a fost titular, atât în Eredivisie, cât și în Champions League, Dennis Man a fost lăsat în afara primului 11 de la PSV. Românul a intrat pe teren în minutul 59, la scorul de 1-3, când i-a luat locul lui Paul Wanner.



PSV a strâns 8 puncte în primele 6 etape din Champions League, iar în ianuarie va juca partidele decisive pentru o clasare în primele 24, cu Newcastle și Bayern Munchen.



La cele două partide din ianuarie, Dennis Man are toate șansele să fie titular, având în vedere problemele de lot cu care se va confrunta Peter Bosz, scrie PSV Inside.



Mijlocașul Ismael Saibari, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, va fi suspendat la partida cu Newcastle din cauza cumulului de cartonașe galbene. În același timp, marocanul va fi convocat la Cupa Africii pe Națiuni, competiție programată în perioada 21 decembrie - 18 ianuarie.



O altă problemă cu care se va confrunta campioana Olandei va fi absența fundașului stânga marocan Anass Salah-Eddine, și el convocat la echipa națională pentru Cupa Africii.



În aceste condiții, Peter Bosz va fi obligat să facă anumite modificări în primul 11, iar "Guus Till, Ricardo Pepi, Ivan Perisic și Dennis Man au șanse mari să aibă asigurat locul în primul 11 la partidele din ianuarie", mai scrie sursa citată.

Până la meciurile decisive din Champions League cu Newcastle (21 ianuarie) și Bayern Munchen (28 ianuarie), PSV Eindhoven va încheia anul 2025 cu două partide de campionat - Heracles (13 decembrie), Utrecht (21 decembrie) - și una de Cupa Olandei, cu GVVV Veenendaal (16 decembrie).

