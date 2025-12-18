Internaționalul român a început partida pe bancă și nu a fost folosit deloc de Peter Bosz, în ciuda faptului că antrenorul a rulat mai multe soluții pe parcursul meciului. A fost prima dată după o perioadă bună pentru Man când acesta nu a bifat niciun minut.



Dennis Man, anunțat titular la Utrecht



Decizia lui Bosz pare una strict tactică. Presa din Olanda notează că Dennis Man a fost menajat înaintea ultimului meci oficial al lui PSV din 2025, deplasarea cu Utrecht, din etapa a 17-a din Eredivisie.



Fără Man pe teren, PSV a rezolvat rapid partida. Guus Til a deschis scorul în minutul 8, Paul Wanner a majorat diferența două minute mai târziu, iar Ivan Perisic a stabilit rezultatul final în minutul 53.



După 16 etape, PSV este lider în Eredivisie, cu 43 de puncte, în timp ce Utrecht ocupă locul 8, la 20 de puncte distanță.



În acest sezon, Dennis Man a strâns 17 meciuri în toate competițiile, cu patru goluri și cinci pase decisive. Cota sa de piață a ajuns la 13 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

13 milioane de euro pentru Dennis Man



Evoluțiile constante din Eredivisie și din Europa i-au adus o creștere importantă de cotă.

Potrivit Transfermarkt, Dennis Man este evaluat acum la 13 milioane de euro, cu trei milioane mai mult față de ultima estimare, realizată în luna iunie, pe vremea când evolua încă la Parma.



Chiar și așa, Man nu a atins încă cel mai bun moment al carierei sale din punct de vedere financiar. Recordul rămâne evaluarea de 17 milioane de euro, atinsă în decembrie 2024.

Nu este cel mai scump de la PSV, nici de la națională

La PSV, românul se află pe locul 11 în topul celor mai valoroși jucători din lot, podiumul fiind ocupat de Ismael Saibari, cotat la 32 de milioane de euro, Joey Veerman, evaluat la 27 de milioane, și căpitanul Jerdy Schouten, cu 22 de milioane de euro.



În ceea ce privește naționala României, Dennis Man este al treilea cel mai valoros jucător. În fața sa se află Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo Vallecano, evaluat la 18 milioane de euro, și Radu Drăgușin, cotat la 22 de milioane de euro.



PSV Eindhoven traversează, la rândul ei, o perioadă excelentă. După 16 etape, campioana Olandei este lider autoritar în Eredivisie, cu 43 de puncte.

