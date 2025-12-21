Presa din Peninsulă scrie astăzi că varianta „Briliantului” este mai degrabă o simplă sugestie romantică, conducerea toscană având deja pregătit un plan concret, cu un alt antrenor în pole-position, în cazul demiterii lui Paolo Vanoli.



Situația pe „Artemio Franchi” este critică. Fără victorie în 15 etape și cu o zestre săracă de doar 6 puncte, gruparea viola este „lanterna roșie” din Serie A. Totul se va decide, cel mai probabil, duminică seară, după duelul cu Udinese. Dacă nici atunci violeții nu vor câștiga cele trei puncte, soarta antrenorului Paolo Vanoli pare pecetluită.



Totuși, visul românilor de a-l vedea pe Mutu salvatorul echipei se lovește de pragmatismul șefilor clubului. Jurnaliștii de la Corriere dello Sport notează că tandemul Mutu-Prandelli este „o sugestie destinată să rămână doar atât”, nefiind prioritatea zero a oficialilor.



Galloppa în stand-by, Iachini la pândă



Adevărata soluție de avarie pregătită de gruparea viola este Daniele Galloppa. Actualul tehnician al echipei Primavera a fost pus deja în „stare de pre-alertă”, fiind considerat o variantă mai sigură și imediată.



Pe lista scurtă mai apare și numele lui Beppe Iachini. Antrenorul, un favorit mai vechi al președintelui, este liber de contract de un an și jumătate și așteaptă un semn, fiind gata să intervină în lupta disperată pentru evitarea retrogradării.



Kuzmanovic insistă: „Mutu poate revitaliza clubul”



Chiar dacă italienii sunt sceptici în privința numirii românului, foștii colegi fac lobby puternic. Zdravko Kuzmanovic, mijlocașul care a împărțit vestiarul cu „Il Fenomeno” între 2007 și 2009, crede că doar un șoc emoțional provocat de revenirea lui Mutu, asistat de Cesare Prandelli, mai poate salva acest sezon dezastruos.



„Prandelli este numărul 1, îi datorez multe, iar experiența lui Mutu poate ajuta foarte mult Fiorentina pentru că are capacitate de a gestiona vestiarul și iubește acest oraș. Prandelli și Mutu pot ajuta foarte mult Fiorentina. Ceva trebuie schimbat la club pentru că nu s-a mai câștigat niciun meci de 16 etape. Sper ca Mutu și Prandelli să revină la club. Mutu poate revitaliza clubul. El va vedea cine se antrenează cum trebuie și cine nu, cine dă totul și cine nu. Cred că Prandelli și Mutu pot face o treabă chiar foarte bună”, a spus sârbul pentru Firenze Viola.



Adrian Mutu rămâne un idol la Florența, cu 69 de goluri marcate în perioada 2006-2011.

