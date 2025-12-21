De cealaltă parte, Rapid este lider în Superliga cu 39 de puncte adunate în 20 de meciuri. Giuleștenii vin după insuccesul din runda trecută cu Oțelul, scor 0-2.

FCSB vine după victoria 2-0 cu Unirea Slobozia din etapa trecută și se află pe poziția a noua din Superliga, la cinci „lungimi” de ultimul loc de play-off.

Costel Pantilimon plăcut surprins de Rapid: „Îmi place mult cum lucrează Costel Gâlcă”

Pantilimon a fost impresionat de felul în care arată Rapidul sub comanda lui Costel Gâlcă. Fostul portar de la Manchester City a punctat faptul că există „liniște” la gruparea giuleșteană.

„Mie îmi place mult cum lucrează Costel Gâlcă, mi se pare că în momentul de față este liniște la Rapid, iar rezultatele au început să apară.

O să mai fie și înfrângeri, dar e normal pentru că nu este o echipă atât de puternică încât să câștige fiecare meci în parte, dar sunt acolo. Clubul arată altfel, clar că există o anumită disciplină.”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fostul portar a analizat și problemele de la FCSB și a concluzionat că sezonul slab al roș-albaștrilor vine pe fondul stagiunii trecute, care a fost încărcată pentru FCSB.

„De partea cealaltă, FCSB vine după un sezon foarte lung cu foarte multe meciuri, cred că acolo este o uzură psihică și locurile astea contează. Cred că o să își revină, pentru că important pentru ei este să prindă play-off-ul. Cred că după pauza de iarnă lucrurile vor arăta altfel.”, a adăugat fostul portar de la Manchester City.

Partida FCSB - Rapid, din runda a 21-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

