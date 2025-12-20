Olandezii scriu că românul este una dintre puținele certitudini din atacul lui Peter Bosz într-o perioadă marcată de o criză acută de efectiv, accidentări și plecări importante.



Liderul din Eredivisie, care și-a asigurat deja titlul onorific de campioană de iarnă, trece prin momente complicate înaintea ultimei etape din 2025. Presa din Țările de Jos notează că tehnicianul Peter Bosz are mari bătăi de cap pentru alcătuirea primului „11”, însă poziția internaționalului român rămâne neclintită. În timp ce compartimentul ofensiv este decimat de probleme medicale, Man va ocupa postul de extremă dreaptă, fiind așteptat să producă pericol alături de vârful Ricardo Pepi și de veteranul Ivan Perisic, care va acoperi flancul stâng.



Echipă decimată pentru liderul din Eredivisie



Situația de la Eindhoven este una critică. Peter Bosz nu se va putea baza pe opt sau chiar nouă jucători pentru această confruntare. Pe lista indisponibililor s-au adăugat recent portarul Nick Olij, cu o accidentare la inghinali care îl va ține pe tușă câteva luni, și Couhaib Driouech, accidentat în meciul de Cupă. Aceștia se alătură unei liste lungi pe care se mai află Ruben van Bommel, Alassane Plea și Myron Boadu.



În plus, PSV a pierdut jucători importanți și din cauza Cupei Africii pe Națiuni. Anass Salah-Eddine și Ismael Saibari au plecat deja în cantonamentul Marocului, lăsând goluri mari în angrenajul echipei.



Un alt subiect fierbinte este situația lui Joey Veerman. Deși mijlocașul este pe picior de plecare, fiind foarte aproape de un transfer la Fenerbahçe, jurnaliștii olandezi anticipează că acesta va fi forțat să joace la Utrecht, alături de Guus Til, din lipsă de soluții.



Singurul semn de întrebare rămâne în dreptul brazilianului Mauro Junior, care a ieșit șifonat din duelul cu GVVV. Peter Bosz a explicat situația acestuia: „Este o contuzie și doare. Dar nu este exclus ca el să joace duminică.”



Dacă Mauro nu va fi recuperat la timp, tânărul Paul Wanner este favorit să intre din primul minut. În defensivă, Matej Kovar va apăra buturile, iar linia de fund va fi improvizată cu Sergino Dest mutat în banda stângă pentru a-i face loc lui Kiliann Sildillia pe dreapta.



În ciuda tuturor acestor probleme, PSV are un avans liniștitor de nouă puncte față de Feyenoord în clasament, dar are nevoie de inspirația lui Dennis Man pentru a încheia anul cu o victorie pe un teren dificil.

