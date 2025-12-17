Surpriza serii a venit însă din decizia antrenorului Peter Bosz. Internaționalul român a început meciul pe banca de rezerve și nu a fost introdus nici măcar un minut, deși PSV a rulat mai multe variante pe parcursul partidei.



Dennis Man, lăsat pe bancă în Cupă



Deși a avut evoluții solide în ultima perioadă și a fost titular în repetate rânduri în Eredivisie, Dennis Man a rămas rezervă neutilizată în duelul cu GVVV.



Cel mai probabil, decizia lui Peter Bosz a fost una protectică, pentru a îl menaja pe român înaintea ultimului meci oficial al lui PSV din 2025, deplasarea de pe terenul celor de la Utrecht, din etapa a 17-a de campionat.



Fără aportul lui Man, PSV nu a întâmpinat nicio problemă în fața adversarului modest și a rezolvat soarta calificării încă din primele minute.



Guus Til a deschis scorul în minutul 8, Paul Wanner a făcut rapid 2-0, în minutul 10, iar Ivan Perisic a stabilit rezultatul final în minutul 53.



Cifrele lui Dennis Man la PSV



În actualul sezon, Dennis Man a adunat 17 meciuri în toate competițiile pentru PSV, reușind patru goluri și cinci pase decisive. Cota sa de piață a ajuns la 13 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.



Cupa Olandei continuă în această săptămână cu meciurile din turul al doilea, urmând ca Ajax și Feyenoord să intre în competiție miercuri seară.

