Dennis Man (27 de ani) a fost introdus pe teren în minutul 71 al meciului Sittard - PSV 1-2, contând pentru etapa a 19-a din campionatul Olandei.

Dennis Man, introdus în Sittard - PSV 1-2

Man a intrat la scorul de 1-1, însă nu a influențat decisiv faza din care echipa sa a marcat golul victoriei.

Pentru evoluția de sâmbătă seara, portalul SofaScore i-a acordat nota 6,8. Man a fost evaluat puțin sub media celor de la PSV (6,97).

Accidentare minoră suferită de Dennis Man

Peter Bosz (62 de ani), antrenorul formației PSV și al lui Dennis Man (27), a expus motivul pentru care l-a schimbat pe internaționalul român în minutul 29 al partidei precedente, Den Bosch - PSV 1-4, deși înscrisese în minutul 13.

Bosz a dezvăluit că Man s-a confruntat cu un disconfort muscular, fiind nevoit să îl înlocuiască din precauție. La momentul actual, antrenorul nu poate garanta cu privire la situația medicală a lui Man. Totuși, aparent, nu este nimic grav.

„A avut o mică problemă, dar a fost mai mult din precauție”, a declarat tehnicianul lui PSV despre Dennis Man, conform sportnieuws.nl.

Man, gol și schimbare în prima repriză din Den Bosch - PSV

PSV s-a calificat în sferturile Cupei Olandei, după ce a învins-o pe Den Bosch în deplasare, scor 4-1. Dennis Man a marcat golul de 2-0 în minutul 13 și a fost schimbat peste 16 minute, după ce a resimțit dureri ușoare.

Man a fost protagonistul unui moment inedit în partida Den Bosch - PSV din optimile Cupei Olandei.

Internaționalul român a dus scorul la 2-0 cu o scăriță elegantă în minutul 13, după ce a primit o pasă ideală de la un căpitanul adversarilor, Kevin Felida.

Man a avut însă nevoie să fie schimbat în minutul 29. Extrema dreapta a acuzat dureri ușoare, potrivit presei din Olanda, iar antrenorul Peter Bosz nu a vrut să riște o accidentare mai gravă.

Dennis Man a părăsit așadar terenul la doar 16 minute după ce a punctat, fiind înlocuit cu Nicolas Verkooijen (19 ani).

