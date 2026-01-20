Patronul roș-albaștrilor a anunțat că Vlad Chiricheș nu va mai primi șanse la echipă.

Vlad Chiricheș pleacă de la FCSB

Vlad Chiricheș s-a decis după ce Becali a anunțat că îi va rezilia contractul

După înfrângerea suferită de campioana României în fața piteștenilor de la FC Argeș, Gigi Becali anunța că s-a decis în privința lui Vlad Chiricheș, experimentatul fotbalist despre care crede că nu se mai poate ridica la intensitatea jocurilor practicate de FCSB.

Câteva zile mai târziu după anunțul făcut de finanțatorul roș-albaștrilor, a venit și hotărârea lui Vlad Chiricheș. Conform Fanatik, fotbalistul trecut pe la Tottenham, Napoli, Sassuolo sau Cremonese ar fi acceptat rezilierea contractului cu FCSB, iar despărțirea se va produce în următoarele ore.

Roș-albaștrii i-au propus lui Vlad Chiricheș să rămână în cadrul clubului pe un post în conducere, însă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că experimentatul fotbalist își dorește să urmeze calea antrenoratului.

