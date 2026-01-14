Moment bizar la golul lui Dennis Man din Cupă! Fanii lui PSV nu s-au bucurat deloc, apoi au explodat

Moment bizar la golul lui Dennis Man din Cupă! Fanii lui PSV nu s-au bucurat deloc, apoi au explodat
Dennis Man a fost din nou unul dintre protagoniști la PSV Eindhoven. 

Internaționalul român a marcat pentru 2-0 în minutul 13, însă a părăsit terenul doar câteva minute mai târziu, după ce a acuzat un disconfort, iar Peter Bosz a decis să nu riște o accidentare gravă.

Moment bizar petrecut la golul lui Dennis Man în Den Bosch - PSV

  • Man 3
La golul lui Dennis Man s-a petrecut un moment pe care jurnaliștii olandezi îl descriu drept unul ”bizar”. Concret, când internaționalul român l-a lobat pe portarul advers și a marcat pentru 2-0, fanii celor de la Den Bosch țineau un moment de reculegere în amintirea unui tânăr suporter care și-a pierdut viața la doar 13 ani.

Man a înțeles perfect momentul și nu s-a bucurat excesiv. La fel și suporterii lui PSV care au rămas tăcuți în timpul momentului de reculegere. Apoi, fanii veniți de la Eindhoven au explodat și s-au bucurat pentru golul marcat de internaționalul român.

La De Vliert, a fost un omagiu adus unui suporter care a murit la doar 13 ani. Man a înțeles ce se întâmpla și și-a sărbătorit golul într-un mod reținut, în timp ce aplauzele pentru tânărul fan continuau să vină din tribune.

Suporterii lui PSV și-au arătat între timp cea mai frumoasă latură. Ei nu au jubilat deloc, tocmai pentru a lăsa loc omagiului. Abia după câteva zeci de secunde, când cei prezenți au încetat să aplaude, s-au auzit urale din sectorul oaspeților”, a scris Telegraaf.nl.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man

