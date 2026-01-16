Miercuri, în optimile de finală din Cupa Olandei, 4-1 contra lui Den Bosch, Dennis Man a marcat un gol, însă a fost înlocuit în minutul 29 din cauza unor probleme medicale.

Dennis Man, incert pentru Fortuna Sittard - PSV



Imediat după meci, antrenorul Peter Bosz a spus că a fost vorba de o măsură de precauție, după ce Man a acuzat un ușor disconfort.



Sâmbătă, de la ora 21:00, PSV Eindhoven va juca un nou meci, de această dată în Eredivisie, pe terenul Fortunei Sittard, iar Dennis Man este incert, după cum a declarat Bosz, la conferința de presă organizată vineri.



"Încă nu știm dacă Dennis Man va putea juca. Avem doar două zile de pregătire între jocuri. Vom vedea după antrenamentul de astăzi cum este. Serginio Dest cu siguranță nu va putea juca. Rămâne de văzut care este situația lui Dennis Man și a celorlalți", a spus Peter Bosz.



6 goluri și 6 pase decisive a reușit Dennis Man în 20 de meciuri la PSV



Deși s-au scurs doar 18 etape din acest sezon, PSV Eindhoven are o mână pe titlul de campioană. Echipa lui Dennis Man este lider, cu 49 de puncte, nu mai puțin de 13 peste a doua clasată Feyenoord.



După partida cu Fortuna Sittard din Eredivisie, PSV va juca în Champions League contra lui Newcastle, miercuri, de la ora 22:00.

