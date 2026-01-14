Internaționalul român s-a făcut din nou remarcat la formația olandeză. Man a înscris un gol superb pentru 2-0, în minutul 13, la doar două minute după ce Driouech a deschis scorul.

Internaționalul român a profitat de o nesincronizare în defensive adversă, a rămas față în față cu Van de Merbel și l-a lobat pe portarul celor de la Den Bosch.

Deși a marcat, Dennis Man a fost scos de pe teren de către Peter Bosz după doar 29 de minute. Înlocuirea lui Man nu are nicio legătură cu prestația fotbalistului român. Olandezii susțin că Man a acuzat anumite probleme medicale, iar antrenorul de la PSV a decis să îl scoată din teren pentru a nu risca o accidentare.

”După nici măcar o jumătate de oră de joc, la PSV are loc deja o schimbare, după ce Peter Bosz observă că Dennis Man acuză o mică problemă. Desigur, nu va risca nimic în acest sens, mai ales având un avantaj de 0–4 după o jumătate de oră”, au notat olandezii de la AD.nl.

VIDEO Golul înscris de Dennis Man în Den Bosch - PSV

