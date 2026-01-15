Peter Bosz (62 de ani), antrenorul formației PSV și al lui Dennis Man (27), a expus motivul pentru care l-a schimbat pe internaționalul român în minutul 29 al partidei Den Bosch - PSV 1-4, deși înscrisese în minutul 13.

Peter Bosz, detalii despre situația lui Dennis Man la PSV

Bosz a dezvăluit că Man s-a confruntat cu un disconfort muscular, fiind nevoit să îl înlocuiască din precauție. La momentul actual, antrenorul nu poate garanta cu privire la situația medicală a lui Man. Totuși, aparent, nu este nimic grav.

„A avut o mică problemă, dar a fost mai mult din precauție”, a declarat tehnicianul lui PSV despre Dennis Man, conform sportnieuws.nl.

Man, gol și schimbare în prima repriză din Den Bosch - PSV

PSV s-a calificat în sferturile Cupei Olandei, după ce a învins-o pe Den Bosch în deplasare, scor 4-1. Dennis Man a marcat golul de 2-0 în minutul 13 și a fost schimbat peste 16 minute, după ce a resimțit dureri ușoare.

Man a fost protagonistul unui moment inedit în partida Den Bosch - PSV din optimile Cupei Olandei.

Internaționalul român a dus scorul la 2-0 cu o scăriță elegantă în minutul 13, după ce a primit o pasă ideală de la un căpitanul adversarilor, Kevin Felida.

Man a avut însă nevoie să fie schimbat în minutul 29. Extrema dreapta a acuzat dureri ușoare, potrivit presei din Olanda, iar antrenorul Peter Bosz nu a vrut să riște o accidentare mai gravă.

Dennis Man a părăsit așadar terenul la doar 16 minute după ce a punctat, fiind înlocuit cu Nicolas Verkooijen (19 ani).

Nota primită de Dennis Man

Pentru cele 29 de minute petrecute pe gazon, portalul SofaScore i-a acordat lui Dennis Man impresionata notă 8, printre cele mai bune de pe teren.



Pentru Man este al doilea meci consecutiv cu gol pentru PSV, după ce a punctat și a pasat decisiv în succesul din campionat cu Excelsior (5-1) de pe 10 ianuarie.

