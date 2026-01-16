Formația dirijată de Peter Bosz a punctat de patru ori pe tabela de marcaj în prima repriză a meciului de pe ”De Vliert”. Dennis Man și-a trecut și el în cont o reușită în minutul 13 și a fost schimbat după o jumătate de oră.



Ulterior, PSV nu a mai înscris niciun gol. În actul secund, gazdele au avut o reușită anulată (minutul 53), după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid, dar au avut și o micșorare de diferență în minutul 78 prin Danny Verbeek.



Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”



La conferința de presă, Peter Bosz a remarcat faptul că PSV a făcut două reprize diametral opuse și că nu este de acord cu acest lucru. Voia ca jucătorii să rămână pe aceeași linie de plutire.



”Contrastul dintre reprize a fost mare. Înainte de pauză am fost solizi în posesie și am marcat goluri frumoase. Atunci speri să continui la fel și în repriza a doua. Iar o echipă bună chiar face acest lucru”, a spus Bosz, citat de voetbalzone.



Iar unul dintre reprezentanții mass-media aflați la conferința tehnicianului l-a întrebat pe Bosz dacă nu cumva este firesc ca fotbaliștii să o lase mai moale când tabela de marcaj indică 4-0 în dreptul echipei lor.



”(n.r. Nu e uman ca jucătorii să o lase mai moale la 4-0?) Uman? Nu, mi se pare o prostie totală. Atunci nu ar trebui să joci la un club de top și nu ai ce căuta la PSV. Dacă vrei să fii un jucător de top, trebuie să reziști 90 de minute și să poți scoate asta din tine la fiecare meci”, a mai spus Bosz.

