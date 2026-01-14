VIDEO PSV s-a calificat în sferturile Cupei Olandei. Dennis Man a înscris în minutul 13

Primă repriză cu gol și schimbare pentru Dennis Man în Den Bosch - PSV din optimile Cupei Olandei. 

Update: PSV s-a calificat în sferturile Cupei Olandei, după ce a învins-o pe Den Bosch în deplasare, scor 4-1. Dennis Man a marcat golul de 2-0 în minutul 13 și a fost schimbat peste 16 minute, după ce a resimțit dureri ușoare.

Dennis Man (27 de ani) a fost protagonistul unui moment inedit în partida Den Bosch - PSV din optimile Cupei Olandei. 

Dennis Man, gol și schimbare în prima repriză din Den Bosch - PSV 

Internaționalul român a dus scorul la 2-0 cu o scăriță elegantă în minutul 13, după ce a primit o pasă ideală de la un căpitanul adversarilor, Kevin Felida. 

Man a avut însă nevoie să fie schimbat în minutul 29. Extrema dreapta a acuzat dureri ușoare, potrivit presei din Olanda, iar antrenorul Peter Bosz nu a vrut să riște o accidentare mai gravă. 

Dennis Man a părăsit așadar terenul la doar 16 minute după ce a punctat, fiind înlocuit cu Nicolas Verkooijen (19 ani). 

Fotbalistul naționalei a ieșit de pe teren la scorul de 4-0 pentru PSV, când calificarea echipei sale este rezolvată în proporție de 99,99%. 

Nota primită de Dennis Man

Pentru cele 29 de minute petrecute pe gazon, portalul SofaScore i-a acordat lui Dennis Man impresionata notă 8, printre cele mai bune de pe teren. 

Pentru Man este al doilea meci consecutiv cu gol pentru PSV, după ce a punctat și a pasat decisiv în succesul din campionat cu Excelsior (5-1) de pe 10 ianuarie. 

