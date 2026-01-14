Update: PSV s-a calificat în sferturile Cupei Olandei, după ce a învins-o pe Den Bosch în deplasare, scor 4-1. Dennis Man a marcat golul de 2-0 în minutul 13 și a fost schimbat peste 16 minute, după ce a resimțit dureri ușoare.

Dennis Man (27 de ani) a fost protagonistul unui moment inedit în partida Den Bosch - PSV din optimile Cupei Olandei.

Dennis Man, gol și schimbare în prima repriză din Den Bosch - PSV

Internaționalul român a dus scorul la 2-0 cu o scăriță elegantă în minutul 13, după ce a primit o pasă ideală de la un căpitanul adversarilor, Kevin Felida.

