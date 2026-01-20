Echipa antrenată de Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 49 de puncte, având un avans de trei puncte față de rivala AC Milan și de șase față de Napoli, ocupanta locului trei.



Înaintea duelului din Liga Campionilor dintre Inter și Arsenal, Mikel Arteta a susținut conferința de presă și a vorbit atât despre forma bună a nerazzurrilor, cât și despre impactul avut de Cristi Chivu pe banca formației italiene.



Mikel Arteta: „Chivu a adus câteva elemente extra”



Antrenorul „tunarilor” consideră că Inter este mai periculoasă față de sezonul trecut, când Arsenal a pierdut la Milano cu 1-0, pe vremea când echipa era condusă de Simone Inzaghi.



„Nu suntem mulțumiți de ultimul rezultat din campionat, dar acum trebuie să ne schimbăm perspectiva și să fim gata pentru mâine. Situația este similară cu cea de anul trecut, însă Chivu a adus câteva elemente extra și va fi dificil. Fiecare meci este important și va trebui să merităm victoria împotriva unui adversar valoros”, a declarat Arteta la conferința de presă.



Arsenal este lider în grupa unică din UCL, cu 18 puncte, și are deja calificarea asigurată înaintea ultimelor două etape.

Inter ocupă locul 6, cu 12 puncte din șase meciuri, poziție care, în acest moment, îi oferă calificarea directă în optimile de finală.



Inter - Arsenal, meci din runda #7 a fazei ligii, este programat marți, 20 ianuarie, de la ora 22:00, și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

