Fotbalistul român a avut prestații excelente în stagiunea trecută și a atras atenția mai multor formații importante din Europa.

Dennis Man s-a aflat pe radarul lui Trabzonspor, iar echipa din Turcia la care este înregistrat și Denis Drăguș ar fi făcut o ofertă pentru jucătorul de 27 de ani.

Dennis Man are oferta pe masă: ce decizie a luat

Aripa dreapta a decis să rămână la PSV și în acest sezon, în ciuda interesului lui Trabzonspor, conform contului de „X” specializat în transferuri Puskas Sports.

Dennis Man a acordat un interviu în presa din Olanda în care a întărit ideea că se simte excelente la PSV și că va începe noua stagiunea alături de formația lui Peter Bosz.

„Acum aștept cu nerăbdare următorul sezon să fac mai bine și să ajut echipa și mai mult”, spunea recent internaționalul român.

35 de meciuri, 11 goluri și șapte pase decisive sunt cifrele extremei dreapta în stagiunea trecută, în tricoul lui PSV.

PSV l-a adus pe Dennis Man de la Parma în vara trecută în schimbul a 9,1 milioane de euro, iar jucătorul de 27 de ani a semnat un contract valabil până în 2029.

15 milioane de euro este cota lui Dennis Man, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.