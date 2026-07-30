Trimis de cele mai multe ori pe posturi ofensive pe care nu a dat randament, Mihai Toma (22 de ani) urmează să fie utilizat, în viitorul apropiat, pe una dintre pozițiile de la mijlocul terenului. O conjuncutră care nu pare fericită pentru un fotbalist de doar 1.72 metri, dar pentru care MM Stoica și stafful tehnic insistă în fața lui Gigi Becali.

"Noul Vitinha" a convins prin lipsa cifrelor

Forțat în permanență grație lucrurilor bune arătate la antrenamente, a unei capacități mari de efort și a multor kilometri alergați în fiecare meci, tânărul mijlocaș ofensiv se află la o vârstă, 22 de ani, la care poate fi remodelat. E principiul de la care pleacă Mihai Stoica și Marius Baciu, o concluzie la care cei doi au ajuns în urma deselor rânduri în care Toma a uitat să-și pună amprenta asupra rezultatului final.

În 55 de meciuri jucate în roșu și albastru, Toma a strâns cu chiu cu vai un gol și o pasă de gol, "palmares" care nu justifică forțarea sa în fața lui Gigi Becali. Astfel, i s-a pregătit o reprofilare, nu înainte de a fi asemănat prematur cu Vitinha și Joao Neves, cei doi mijlocași centrali de buzunar ai celor de la PSG care domină fotbalul european:

"Ideea era că era prea bun. Chiar la antrenament vorbeam: dacă el dă cu atâta greutate gol, pentru ce să-l chinuim noi să-l jucăm extremă dreapta, extremă stânga, număr 10? A jucat și fundaș dreapta, săracul. E un jucător inteligent.

De acum, acolo va juca, pentru că am zis: «Dom’ne, hai să ne folosim creierul». Dacă Vitinha și Joao Neves, care nu au gabarit, joacă fenomenal acolo, am zis: «Hai să încercăm»", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, când a fost provocat să abordeze subiectul Toma.

Aglomerație pe noul post

În ciuda dozei mari de încredere pe care președintele Consiliului de Administrație a injectat-o în creierul lui Toma, realitatea este… puțin mai dură!. Risto Radunovic a dat un randament peste așteptări pe poziția de număr 6, una pe care o vizează și Eddy Gnahore, un transfer important al verii pe care Gigi Becali va fi nerăbdător să-l vadă la lucru.

Utilizarea lui Toma în fața apărării e exclusă, astfel că noului mijlocaș central de la FCSB îi poate fi repartizat doar un rol ceva mai ofensiv. Acolo apar în discuție Joao Paolo, participant cu Capul Verde la Campionatul Mondial, Ofri Arad, o altă investiție importantă, momentan accidentat, dar și Juri Cisotti sau Florin Tănase, fotbaliști fără de care e imposibil de imaginat o echipă de start a celor de la FCSB.

Planul? Cel mai probabil, diriguitorii FCSB-ului îi vor oferi minute în Superligă în unele meciuri considerate mai ușoare, în speranța că una sau mai multe evoluții bune vor obține și girul lui Gigi Becali, fiind greu de crezut că Toma va primi șanse în Europa, dacă roș-albaștrii vor trece de Auda (joi, ora 19:00, live pe VOYO) și vor continua parcursul în Conference League.

Uși închise în atac

Schimbarea de paradigmă poate fi, însă, și una riscantă în condițiile în care ușile par închise cu zăvorul pentru Toma în atac. Aymen Boutoutaou a costat foarte mulți bani și vine în România cu imaginea de superstar creată de Mihai Stoica, David Miculescu e așteptat să pună presiune în banda dreaptă la revenirea după accidentare, în timp ce tânărul David Popa e luat din ce în ce mai des în calcul.

În partea stângă, ecuația pare deja rezolvată de Octavian Popescu, cu Gigi Becali așteptându-l pe Denis Drăguș cu gândul că-l poate folosi pe acel post. Chiar și fără Drăguș, acolo mai pot juca Cisotti și Stoian, oameni cu cifre și impact ofensiv incomparabile față de Toma.