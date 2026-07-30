FCSB, check-in la Riga. Ce a postat fosta campioană cu două ore înaintea meciului cu FK Auda (EXCLUSIV VOYO)

Cu aproape două ore înainte de startul partidei, FCSB a publicat pe rețelele sociale câteva fotografii de la stadionul celor de la Auda, arenă cu o capcitate de 7000 de locuri.

Meciul retur din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, care va putea fi urmărit în direct pe VOYO de la ora 19:00 , are loc pe ”Skonto stadions” la Riga, în Letonia.

Surprize imense în primul '11' de la FCSB: deciziile neașteptate ale lui Marius Baciu

FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO (azi, de la 19:00). Ce spun Baciu și Dawa înainte de meci: echipele de start

”Ați antrenat și penalty-uri?” Marius Baciu, declarații înainte de FCSB - Auda: ”Azi nu o să mai avem scuza terenului”

Foto: FCSB

﻿În turul disputat în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, FCSB a pierdut cu Auda, scor 2-3. Tavi Popescu și Aymen Boutoutaou au înscris pentru roș-albaștri, în timp ce Eduards Daskevics, Barthelemy Diedhiou și Kader Kone a punctat pentru letoni.

EXCLUSIV Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

Dan Petrescu (58 de ani) a stat o bună perioadă departe de fotbal, din cauza problemelor de sănătate, dar acum urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României, dar și parcursul echipelor românești din cupele europene.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, ”Bursucul”, de cinci ori campion al României cu CFR Cluj și Unirea Urziceni, a spus că FCSB poate trece de Auda, în ciuda rezultatului din meciul tur, din Ghencea.

”Eu zic că FCSB poate să se califice, am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.