FOTO FCSB, check-in la Riga. Ce a postat fosta campioană cu două ore înaintea meciului cu FK Auda (EXCLUSIV VOYO)

FCSB, check-in la Riga. Ce a postat fosta campioană cu două ore înaintea meciului cu FK Auda (EXCLUSIV VOYO) Conference League
SPORT.RO
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FK Auda - FCSB este în această seară de la ora 19:00.

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Meciul retur din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League, care va putea fi urmărit în direct pe VOYO de la ora 19:00, are loc pe ”Skonto stadions” la Riga, în Letonia.

FCSB, check-in la Riga. Ce a postat fosta campioană cu două ore înaintea meciului cu FK Auda (EXCLUSIV VOYO)

Cu aproape două ore înainte de startul partidei, FCSB a publicat pe rețelele sociale câteva fotografii de la stadionul celor de la Auda, arenă cu o capcitate de 7000 de locuri.

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Foto: FCSB

﻿În turul disputat în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, FCSB a pierdut cu Auda, scor 2-3. Tavi Popescu și Aymen Boutoutaou au înscris pentru roș-albaștri, în timp ce Eduards Daskevics, Barthelemy Diedhiou și Kader Kone a punctat pentru letoni.

EXCLUSIV Dan Petrescu știe ce se va întâmpla în FK Auda - FCSB: ”Eu așa o văd”

Dan Petrescu (58 de ani) a stat o bună perioadă departe de fotbal, din cauza problemelor de sănătate, dar acum urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României, dar și parcursul echipelor românești din cupele europene.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, ”Bursucul”, de cinci ori campion al României cu CFR Cluj și Unirea Urziceni, a spus că FCSB poate trece de Auda, în ciuda rezultatului din meciul tur, din Ghencea.

”Eu zic că FCSB poate să se califice, am fost la meciul tur, un adversar surprinzător de bun. Eu nu zic că va fi rușine dacă nu se califică, eu așa o văd”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

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