Dennis Man și-a decis viitorul! Răspunsul pentru echipa interesată de transferul românului

Internaționalul român a ajuns pe lista de transferuri a clubului din Turcia după un prim sezon solid la PSV: 35 de meciuri oficiale, 11 goluri și șapte pase decisive!

Dorit de Trabzonspor în această vară, Dennis Man nu va pleca de la PSV, potrivit jurnalistului Semizoglu Kerem de la Puskas Sports .

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Extrema dreapta a câștigat în Olanda primul său campionat de primă ligă din carieră, fiind un titular de drept pentru echipa batavă. El a mai cucerit titlul cu Parma în Serie B și Cupa României cu FCSB.

Man a jucat și în grupa unică din Liga Campionilor, unde s-a remarcat cu o dublă în PSV - Napoli 6-2.

Detaliile interesului dinspre Trabzonspor

Trabzonspor se află în căutarea unei extreme dreapta pentru noua stagiune, iar atenția turcilor s-a îndreptat ferm către Eredivisie.

Potrivit presei din „Țara Semilunii”, gruparea pregătită de Fatih Tekke l-a dorit cu insistență pe Dennis Man, fotbalistul român legitimat la campioana PSV Eindhoven.

Jurnaliștii de la Taka Gazete au notat că oficialii lui Trabzonspor au vizat inițial alte nume pentru acest post, analizând variante precum Dario Osorio, Viktor Tsygankov și Gianluca Prestianni.

Cum aceste piste nu s-au concretizat, conducerea a decis tot fără succes să meargă pe mâna antrenorului și să încerce aducerea internaționalului român în vârstă de 27 de ani.