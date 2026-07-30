În plus, ”Bursucul” e cu ochii și pe echipa națională, preluată de Gică Hagi cu un obiectiv clar: calificarea la EURO 2028. Până atunci, România va trebui să-și măsoare forțele cu adversari tari în UEFA Nations League, precum Suedia, Polonia sau Bosnia.

Petrescu e convins că Gică Hagi, prietenul și fostul său coleg de la echipa națională, reprezintă cea mai bună soluție pentru postul de selecționer.

Dan Petrescu e convins: ”Hagi e cel mai bun antrenor posibil”

În urmă cu doi ani, după EURO 2024, chiar și numele lui Dan Petrescu a fost asociat cu postul de selecționer. Răzvan Burleanu a purtat negocieri cu omul care a câștigat cinci titluri în România, dar discuțiile nu s-au concretizat.

”Avem cel mai bun antrenor posibil. E cel mai mare jucător din istoria Roomâniei și mi-aș dori să ajungă și cel mai mare antrenor al României, adică să califice România și la EURO, și la Mondial.

Acum rămâne de văzut dacă și jucătorii îl vor ajuta pe Gică, m-am întâlnit cu el și la meciuri și e foarte optimist”, a spus Dan Petrescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Programul României în Liga Națiunilor:

25 septembrie : Suedia – România

: Suedia – România 28 septembrie: România – Bosnia

România – Bosnia 2 octombrie: Polonia – România

Polonia – România 5 octombrie: România – Suedia

România – Suedia 14 noiembrie: România – Polonia

România – Polonia 17 noiembrie: Bosnia - România

Cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a celor de la Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi SC, ASA Târgu Mureș, JS Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și CFR Cluj.

În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion (17/18, 18/19, 19/20, 21/22) și o Cupă a României (24/25). Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunae 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urziceni, echipă desființată în 2011.