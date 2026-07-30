Jack Grealish, fotbalist în vârstă de 30 de ani, împrumutat un sezon, 2025-2026, de la Manchester City, a jucat 22 de meciuri în toate competiţiile pentru Everton, reuşind două goluri şi şase pase decisive.

Forma lui Grealish la Everton a dus la sugestii că jucătorul ar putea fi rechemat la naţionala Angliei şi ar putea lupta pentru un loc la Cupa Mondială 2026. El a evoluat ultima oară la naţională sub comanda selecţionerului interimar Lee Carsley, în octombrie 2024.

Jack Grealish nu e parte din lotul Manchester City

În cele din urmă, nu a fost parte din lotul pentru Mondial, iar acum este pe cale să schimbe echipa, să semneze cu altă formație.

Grealish a câştigat trei titluri în Premier League, Liga Campionilor şi Cupa Angliei după ce a venit în 2021 la City de la Aston Villa pentru 100 milioane de lire sterline, sumă care atunci era un record pentru Marea Britanie.

Dar, el a căzut în dizgraţie în sezonul 2024-2025, fiind titular doar de şapte ori în campionat şi nefiind inclus în lotul pentru Cupa Mondială a Cluburilor din SUA.

Jack Grealish, încă legitimat la Manchester City, se antrenează în Spania, pe terenul RCD Mallorca

În această vară, Grealish a ajuns să se pregătească singur, pentru că nu a fost inclus în lotul celor de la Manchester City pentru cantonamentul din presezon. În acest moment, mijlocașul se află în Spania, de unde a postat o poză pe rețelele de socializare.

El se pregătește pe un teren de antrenament al celor de la RCD Mallorca, formație care se află în La Liga 2. Chiar dacă acum nu face parte din lotul celor de la City, Enzo Maresca a declarat că ar putea să îi dea șansa să arate tot ce poate.

”În acest moment, el este aici. Este un jucător al lui Manchester City. Întotdeauna spuneam același lucru. În orice club la care mă înscriu, îmi place să știu dacă există jucători care aparțin clubului.

Este datoria mea să încerc să-i antrenez. Jack este aici. Am o relație bună cu Jack de când am plecat”, a spus Maresca.