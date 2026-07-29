Destinație surpriză pentru Dennis Man! Echipa care forțează transferul românului de la PSV

Trabzonspor se află în căutarea unei extreme dreapta pentru noua stagiune, iar atenția turcilor s-a îndreptat ferm către Eredivisie. Potrivit presei din Țara Semilunei, gruparea pregătită de Fatih Tekke îl dorește cu insistență pe Dennis Man, fotbalistul român legitimat la campioana PSV Eindhoven.

Jurnaliștii de la Taka Gazete notează că oficialii lui Trabzonspor au vizat inițial alte nume pentru acest post, analizând variante precum Dario Osorio, Viktor Tsygankov și Gianluca Prestianni. Cum aceste piste nu s-au concretizat cu succes, conducerea a decis să meargă pe mâna antrenorului și să încerce aducerea internaționalului român în vârstă de 27 de ani.