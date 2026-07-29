Destinație surpriză pentru Dennis Man! Echipa care forțează transferul românului de la PSV

Destinație surpriză pentru Dennis Man! Echipa care forțează transferul românului de la PSV Stranieri
SPORT.RO
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După un sezon excelent în Olanda, extrema echipei naționale a ajuns pe lista de transferuri a unei formații de top din Turcia. Mutarea este cerută insistent de antrenorul principal.

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Dennis ManTrabzonsporPSV Eindhoven
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Trabzonspor se află în căutarea unei extreme dreapta pentru noua stagiune, iar atenția turcilor s-a îndreptat ferm către Eredivisie. Potrivit presei din Țara Semilunei, gruparea pregătită de Fatih Tekke îl dorește cu insistență pe Dennis Man, fotbalistul român legitimat la campioana PSV Eindhoven.

Jurnaliștii de la Taka Gazete notează că oficialii lui Trabzonspor au vizat inițial alte nume pentru acest post, analizând variante precum Dario Osorio, Viktor Tsygankov și Gianluca Prestianni. Cum aceste piste nu s-au concretizat cu succes, conducerea a decis să meargă pe mâna antrenorului și să încerce aducerea internaționalului român în vârstă de 27 de ani.

  • Dennis man antrenament 2026
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Dennis Man / Imago Images.
Dennis Man / Imago Images.
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Prioritate pentru Fatih Tekke

Pentru a realiza mutarea, formația turcă trebuie să ajungă la un numitor comun cu PSV, grupare cu care jucătorul mai are contract valabil până în vara anului 2029. Cota de piață a românului, a cărui carieră însumează până în prezent 362 de partide, 105 goluri și 57 de pase decisive, este evaluată la 15 milioane de euro.

Strategia bașkanilor este deja stabilită, urmând ca aceștia să discute pe două fronturi. „Trabzonspor va cere permisiunea celor de la PSV pentru a se așeza la masa negocierilor cu starul român Dennis Man”, notează publicația citată. Odată ce vor obține acordul olandezilor pentru a discuta direct cu fotbalistul și a-l convinge de proiect, turcii intenționează să demareze tratativele finale pentru stabilirea sumei de transfer cu echipa din Eindhoven.

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